Lübeck: Planungen für Fahrradparkhäuser geraten ins Stocken

Die Planungen für zwei Fahrradparkhäuser am Lübecker Hauptbahnhof sind ins Stocken geraten. Laut einem Zwischenbericht der Stadtverwaltung Lübeck will die Deutsche Bahn in Zukunft möglicherweise ein zusätzliches Gleis durch das Baufeld verlegen. Bedeutet: Eines der Parkhäuser müsste deutlich schmaler ausfallen. Statt 500 würden dann nur noch 400 Räder in dem Gebäude Platz finden. Ein Prüfer muss außerdem klären, ob es eventuell Probleme mit dem Brandschutz gibt. Wann und ob das Parkhaus tatsächlich gebaut wird, ist daher noch unklar. Und auch die geplante Fahrradgarage mit 800 Plätzen im angrenzenden Einkaufscenter "Linden Arcaden" steht auf der Kippe. Grund: Die Objektgesellschaft hat Insolvenzantrag gestellt. Die Hansestadt muss nun auf einen neuen Eigentümer warten und dann neu verhandeln.

