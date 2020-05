Stand: 08.05.2020 14:44 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Landtag: Bekenntnis zum starken Journalismus

Welche Bedeutung haben die Medien? Diesen Antrag hat die SPD am Freitag in den Landtag eingebracht. Dabei gab es ein breites Bekenntnis zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Lediglich die AfD meinte, dieser entziehe sich notwendigen Reformen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk habe sich in der jetzigen Form überlebt, kritisierte der Abgeordnete Volker Schnurrbusch. Nachfolgende Redner widersprachen energisch. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sprach von einer Schmährede.

Debatte um unabhängigen Journalismus NDR 1 Welle Nord - 08.05.2020 12:00 Uhr Autor/in: Stefan Böhnke Schleswig-Holsteins Landtag hat sich zu einem starken Journalismus bekannt. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk bekam breite Zustimmung. Lediglich die AfD übte Kritik.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Private Medien in wirtschaftlicher Not

Sorge bereitet den Fraktionen die wirtschaftliche Situation privater Medien, die aufgrund der Corona Krise vor zusätzlichen Einbußen stünden. Sie leiden seit Jahren unter rückgängigen Nutzerzahlen, aber auch unter Anzeigenrückgängen, die sich in den vergangenen Wochen durch die Corona Krise noch verschärft haben. Viele Medien seien in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht. Ein unabhängiger Journalismus sei jedoch das Rückgrat der Demokratie in Deutschland. Die Abstimmung über den Antrag wurde verschoben - auf Initiative der FDP soll er noch um den Aspekt ergänzt werden, wie private Medien unterstützt werden können.

Sorge um Angriffe gegen Journalisten

Große Sorge bereiteten den Abgeordneten des Landtages wiederholte Angriffe gegen Journalisten in der jüngsten Vergangenheit. Reporter müssten auch in schwierigen Situationen ihrer Arbeit nachgehen können, ohne Risiken ausgesetzt zu sein. "Angriffe auf Journalisten sind Angriffe auf uns alle", sagte SPD-Fraktionschef Ralf Stegner in der Debatte. Dem Journalismus komme gerade in Zeiten der Corona-Krise, in der in sozialen Netzwerken obskure Verschwörungstheorien kursierten, umso wichtigere Bedeutung zu.

Weitere Informationen Nachtragshaushalt: Landtag verdoppelt Corona-Hilfen In der Krise hat der Landtag nun ein Milliardenpaket geschnürt und die Corona-Hilfen damit verdoppelt. Wegen der Schuldenbremse ist auch die Opposition mit im Boot. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.05.2020 | 12:00 Uhr