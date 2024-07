Stand: 01.07.2024 09:59 Uhr Landschaftsmuseums Unewatt nach Brand geschlossen

Das Landschaftsmuseum Angeln in Unewatt im Kreis Schleswig-Flensburg wird trotz des Verlustes des Marxenhauses und der benachbarten Scheune für Besucher erlebbar bleiben. Davon ist Landrat Wolfgang Buschmann (parteilos) überzeugt. In der Nacht zum Sonnabend war das Gebäudeensemble am Eingang aus bisher ungeklärter Ursache niedergebrannt. Das Marxenhaus ist vollständig zerstört, inklusive aller Ausstellungsstücke. Von der Scheune stehen nur noch die Grundmauern. Feuerwehrleute konnten trotzdem einige Exponate und Unterlagen retten. Laut Landrat Buschmann soll der Museumsort auch weiterhin für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Er hofft, dass der Eingangsbereich neugestaltet wird. Es sei allerdings noch zu früh, etwas Konkretes zu sagen. Vorerst bleibt das Landschaftsmuseum Unewatt geschlossen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.07.2024 | 08:30 Uhr