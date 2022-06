Landesbauernverband fordert Unterstützung für Schweinehalter Stand: 11.06.2022 12:30 Uhr Kosten für Energie, Dünger, Pflanzenschutzmittel und Personal seien für Landwirte deutlich gestiegen, sagte Landesbauernpräsident Werner Schwarz. Für Umbaukonzepte in der Haltung müsse es eine verlässliche Finanzierung geben.

Der Präsident des Bauernverbandes Schleswig-Holstein, Werner Schwarz, fordert von Politik und Verbrauchern mehr Unterstützung für die Schweinehalter. "Man versucht uns ja glauben zu machen, dass durch ein Tierwohl-Label alles besser wird - das sehe ich überhaupt nicht", sagte er der Nachrichtenagentur dpa. Schwarz verwies auf die gestiegenen Kosten für Futter und sinkenden Fleischkonsum.

Kosten für Energie, Dünger, Pflanzenschutzmittel und Personal gestiegen

Schwarz erklärte, dass Landwirte inzwischen zwar oft höhere Preise für ihre Produkte erzielten, die Kosten für Energie, Dünger, Pflanzenschutzmittel und Personal jedoch deutlich gestiegen seien. Reine Ackerbaubetriebe kämen unter dem Strich wohl gut zurecht, Schweinehalter nicht. Die Zahl der Betriebe nehme weiter deutlich ab, ganz besonders bei den Sauenhaltern. Dort sei die Zahl der Betriebe in Schleswig-Holstein mit 180 bis 190 erstmals unter 200 gesunken. Noch vor einem halben Jahr seien es um die 250 gewesen.

Regeln für Umbaukonzepte

Die Schweinehalter bräuchten eine Perspektive. Das Tierwohl müsse weiterentwickelt werden, um den Anforderungen der Gesellschaft nachzukommen. Für Umbaukonzepte in der Haltung müsse es aber klare Regeln und eine verlässliche Finanzierung geben. "Das heißt nicht, dass wir unbedingt Subventionen benötigen, aber wir können nicht nach hohen Standards produzieren und keinen Absatz mehr haben", so Schwarz.

Produkte müssen konsumiert werden

Es gebe es einen Abnahmestau, da viele Verbraucher die günstigste Ware kauften. Die Produktion dürfe nicht abwandern und unter geringeren Anforderungen im Ausland ablaufen. "Wir erwarten, dass die Politik, die uns die Auflagen macht, dann auch dafür sorgt, dass hochwertige Produkte auch konsumiert werden."

Thema wird das auch in der kommenden Woche auf dem Bauerntag sein. Am Dienstag und Mittwoch kommt der Deutsche Bauerntag in Lübeck zusammen.

