Kriminalität in SH wieder auf Niveau wie vor der Corona-Krise Weniger Einbrüche, weniger Ladendiebstähle, weniger Körperverletzungen - so sah es zu Beginn der Corona-Pandemie in Schleswig-Holstein aus. Doch mit den Lockerungen nahm die Kriminalität wieder zu.

von Christian Nagel

Ab Mitte März dieses Jahres war die Kriminalität in Schleswig-Holstein deutlich zurückgegangen. "Die Menschen waren viel mehr zu Hause als sonst. Damit gab es zum Beispiel für Einbrecher viel weniger Möglichkeiten, einzubrechen", erläutert Uwe Keller vom Landeskriminalamt. Nach seinen Angaben ist die Zahl der Straftaten in allen Bereichen der Kriminalität zwischen März und Juni um etwa 30 Prozent gesunken.

Betrug mit Corona-Soforthilfe

Nur Cyber-Kriminelle störten sich nicht an den Corona-Maßnahmen. Sie spähten laut LKA-Sprecher Keller sogar vermehrt Daten aus als im Vorjahreszeitraum. Erst mit den ersten Lockerungen gingen auch die anderen Kriminellen während der Pandemie wieder zur Tagesordnung über. Vor allem im Bereich Betrug - und dort bei der Wirtschaftskriminalität - registrierte die Polizei zahlreiche Fälle. Dutzende Verfahren wegen betrügerischer Anträge auf Corona-Soforthilfe leiteten die Ermittler ein. Das genaue Ausmaß lässt sich laut Landeskriminalamt Schleswig-Holstein aber noch nicht konkretisieren. "Bei den Staatsanwaltschaften in Kiel, Lübeck, Itzehoe und Flensburg laufen aktuell etwa 270 Verfahren", sagt Keller vom Landeskriminalamt. Den Gesamtschaden schätzen die Ermittler schon jetzt auf circa 2,5 Millionen Euro.

Kriminalitäts-Niveau von 2019 schon wieder erreicht

Seit September versuchen Kriminelle in Schleswig-Holstein vor allem verstärkt als falsche Polizisten ihr Glück. Sie geben sich am Telefon als Ermittler aus und verwickeln vor allem ältere Menschen in lange Gespräche. Das Ziel: Die Opfer sollen den angeblich echten Polizisten ihre Wertgegenstände und Bargeld herausgeben. Mit dieser Masche waren die Betrüger im ganzen Land mehrfach erfolgreich und konnten hohe Geldbeträge erbeuten. Hunderte Versuche blieben laut Keller aber auch erfolglos. Aber: Allein durch die Taten falscher Polizisten sind insgesamt so viele neue Straftaten dazugekommen, dass trotz Corona-bedingtem Rückgang inzwischen das Niveau des vergangenen Jahres wieder erreicht wurde.

