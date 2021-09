Kran kracht auf Haus in Klein Offenseth-Sparrieshoop Stand: 07.09.2021 15:05 Uhr Bei Bauarbeiten ist ein Kranwagen in Klein Offenseth-Sparrieshoop (Kreis Pinneberg) auf ein Einfamilienhaus gestürzt. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr Klein Offenseth-Sparrieshoop war am Morgen alarmiert worden, weil ein Autokran auf das Dach eines Walmdachbungalows in der Kirchenstraße gekracht war und dieses beschädigt hatte. Der Kran gehört laut Feuerwehr einem Dachdecker-Unternehmen, das das Gebäude derzeit saniert. Arbeiter hatten auf der rückwärtigen Gebäudeseite alte Dachpfannen in eine am ausgefahrenen Ausleger des Krans befestigte Mulde gelegt.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls nicht in dem Haus. Rund 50 Einsatzkräfte sicherten den Kranwagen und das Dach des Hauses. Im Tagesverlauf soll das Fahrzeug geborgen werden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.

