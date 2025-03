Stand: 17.03.2025 07:16 Uhr Kohlekraftwerk Wedel geht ab April in Sommerpause

Ab Mitte April soll das Kohlekraftwerk in Wedel (Kreis Pinneberg) in den Sommerstillstand gehen. Das haben die Hamburger Energiewerke in der vergangenen Sitzung des Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschusses mitgeteilt. Einer der beiden Kraftwerk-Blöcke soll demnach bis Mitte September heruntergefahren werden. Beim anderen Block ist das von Ende Mai bis Ende August geplant. Zum Beginn der Heizperiode im kommenden Herbst soll das Kraftwerk dann in einem Standby-Modus betrieben werden, so die Ausschussvorsitzende, als Vorbereitung für den Abschaltungsprozess im Frühjahr.

Die Ausschussvorsitzende Petra Kärgel (Grüne) erklärte NDR Schleswig-Holstein zudem, dass in gut einem Jahr, im Frühjahr 2026, mit der Abschaltung der Anlage begonnen werden soll. Bis das Kraftwerk dann endgültig vom Netz geht, dauert es demnach ein weiteres Jahr. Ursprünglich war das bereits für 2025 geplant.

