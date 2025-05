Stand: 14.05.2025 17:35 Uhr Bad Oldesloe schickt Schulmöbel in die Ukraine

Aus Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) ist am Mittwoch (14.5.) ein Lkw mit Hilfslieferungen in Richtung Ukraine abgefahren. Die geladenen Tische, Stühle, Stromaggregate und Wassertanks sollen nach Saporischschja geliefert werden. Dort sollen in einer unterirdischen Schule auch Kinder und Jugendliche aus der russisch besetzten Stadt Dniprorudne unterrichtet werden. Mit dieser Stadt plant Bad Oldesloe eine Städtepartnerschaft. Als erste Unterstützung ist nun der mit sechs Tonnen beladene Lkw in die ukrainische Stadt Lwiw unterwegs. Dort nimmt eine Abordnung aus Saporischschja die Hilfslieferung entgegen. Ab September soll dort in der unterirdischen Schule in einer ehemaligen Bunkeranlage der Unterricht starten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung Kreis Stormarn