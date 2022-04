Kieler Woche soll wieder groß gefeiert werden Stand: 13.04.2022 15:03 Uhr Nachdem die Kieler Woche in den vergangenen zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie klein gehalten wurde, soll sie in diesem Sommer wieder in gewohnter Weise und ähnlichem Umfang wie vor der Pandemie stattfinden.

Segelboote, Konzerte, Aktionen für Kinder, internationale Leckereien und Menschenmassen: Die 128. Kieler Woche (KiWo) soll in diesem Jahr wieder richtig gefeiert werden. Vom 18. bis 26. Juni findet das Segelevent und Volksfest statt. "Es gibt einen gewissen Nachholbedarf", sagte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) am Mittwoch. Ein Höhepunkt wird die Windjammerparade, die in diesem Jahr von der "Gorch Fock" angeführt werden soll. Kämpfer kündigte unter anderem einen Umzug der Vielfalt an. "Wir werden die 2.000 Menschen aus der Ukraine, die in Kiel Schutz gefunden haben, auch einladen mitzufeiern", teilte er weiter mit.

Russische Partnerstädte ausgeladen

Die russischen Partnerstädte seien ausgeladen worden. "Wir mussten auch die beiden russischen Großsegler, die sich angekündigt haben, ausladen. Das hätte nun mal nicht in eine friedliche Kieler Woche gepasst", sagte Kämpfer. Die "Kruzenshtern" und die "Mir" würden dieses Jahr also nicht mitsegeln. Diese Entscheidung trafen die Organisatoren unter Berufung auf den Beschluss des Internationalen Olympischen Komitees vom 28. Februar. Auch bei der Warnemünder Woche (2. bis 10. Juli) sowie bei der Travemünder Woche (22. bis 31. Juli) sind in diesem Jahr aufgrund der russischen Invasion in die Ukraine keine Segler aus Russland oder Belarus zugelassen.

Drei Millionen Besucher erwartet

Die diesjährige KiWo findet auch mit dem Hintergrund von 50 Jahren olympischen Segelwettbewerbe statt. 1972 hatten die in Kiel stattgefunden - und bekommen im Spätsommer noch ihr eigenes, kleines Segelfest. Der Etat für die diesjährige KiWo beträgt 3,2 Millionen Euro. "Die Kieler Woche hat Strahlkraft für die Stadt, da kommt es auf den Euro nicht an", sagte Kämpfer. Die Stadt erwartet rund drei Millionen Besucher.

KiWo 2021 war pandemiebedingt kleiner

Im vergangenen Jahr war die 127. Ausgabe der Kieler Woche Corona-bedingt wieder kleiner ausgefallen als gewohnt. Das hatte viele Unternehmer aus der Veranstaltungsbranche gefrustet, da deswegen die Aufträge entweder wegfielen oder viel kleiner vergeben werden mussten. Laut Kieler-Woche-Referat war die Verkleinerung der Veranstaltung allerdings zum Schutz der Gesundheit aller unumgänglich.

Unterm Strich hatte sich die Stadt mit der Veranstaltung aber zufrieden gezeigt: Neben der Segelwettbewerbe konnten verschiedene Konzerte, Stadtteilfeste und andere gesellschaftliche Ereignisse stattfinden. Auch bei der Windjammerparade 2021 hatte es großen Andrang gegeben. Gut 30.000 Menschen verfolgten die etwa 30 Traditionsschiffe und mehr als 90 Sportboote, die von der "Alexander von Humboldt II" angeführt wurden, von den Ufern der Kieler Förde. Zusätzlich war das Event erstmals per Webcam live im Internet übertragen worden.

