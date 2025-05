Stand: 15.05.2025 06:00 Uhr St. Peter-Ording: Abriss der alten Strandbar startet

Ein Stück Strandgeschichte geht in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) zu Ende: Am Donnerstag (15.5.) beginnen die Abrissarbeiten der Strandbar "54 Grad Nord" - etwa eineinhalb Monate später als ursprünglich geplant. Der Rückbau wird nach Angaben der Tourismuszentrale mindestens zwei Monate dauern. Das liegt auch daran, dass die Strandbar schon zu weit im Wasser steht und tagsüber nur bei Ebbe gearbeitet werden kann. Gänzlich verzichten müssen Liebhaber der Strandbar aber nicht auf den Pfahlbau: 54 Pfähle vom Steg und der Holzkonstruktion sollen zu einem späteren Zeitpunkt versteigert werden. Zudem wird in dieser Saison die neue Strandbar "54 Grad Nord" eröffnet. Sie befindet sich 250 Meter landeinwärts.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland