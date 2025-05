Stand: 15.05.2025 06:13 Uhr Kiel: 16-Jähriger Motorradfahrer stürzt nach Verfolgungsjagd

In Kiel hat sich ein 16-Jähriger am Mittwochabend eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Nach Angaben der Beamten hatte der Jugendliche an seinem gerade erst gekauften Motorrad noch kein Kennzeichen - und drückte aufs Gas, als das einer Streife auffiel. Die Verfolgung ging von der B503 bei Holtenau bis in die Kieler Feldstraße, teilweise mit 160 Kilometern pro Stunde. Nach einem Sturz konnte die Polizei den 16-Jährigen unverletzt festnehmen - er wurde an seine Eltern übergeben und bekam eine Anzeige.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.05.2025 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel