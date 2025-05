Stand: 15.05.2025 06:04 Uhr Schluss mit Steueroase: Sachsenwald soll eingemeindet werden

Der Sachsenwald im Kreis Herzogtum Lauenburg soll nach Willen der Landesregierung ab 2026 kein gemeindefreies Gebiet mehr sein. Firmen hatten dort ihre Briefkästen und zahlten Gewerbesteuern an die Waldeigentümer, nicht aber in öffentliche Kassen. Per Gesetz solle der Sachsenwald künftig zu einer oder mehreren Umlandgemeinden gehören, kündigte nun der zuständige Staatssekretär Frederik Hogrefe am Mittwoch im Innen- und Rechtsausschuss an. Zunächst seien allerdings noch Gespräche mit mit den Kommunen geplant.

Der Bürgermeister von Aumühle Knut Suhk (Grüne), dessen Gemeinde betroffen sein könnte, sagte NDR Schleswig-Holstein, er sei vom Vorgehen enttäuscht. Die Landesregierung sei bisher nicht auf die Sorgen der Gemeinden eingegangen.

