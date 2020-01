Stand: 15.01.2020 13:35 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Kiel: Bombe auf Werftgelände ist entschärft

Der Kampfmittelräumdienst hat am Ostufer der Kieler Förde einen Bombenblindgänger entschärft. Die 500 Pfund schwere britische Fliegerbombe war bei Bauarbeiten auf dem Gelände der Werft Thyssen Krupp Marine Systems (TKMS) gefunden worden. Sie befand sich in einem schlechten Zustand, weil sie stark deformiert war. Die Experten konnten den Zünder nicht herausschrauben, sondern mussten ihn sprengen. Sie nutzten eine sogenannte Wasserschneideanlage - eine Technik, die im vergangenen März erstmalig in Schleswig-Holstein zum Einsatz gekommen war. Da auf dem TKMS-Gelände Brennstoffzellentechnik verbaut wird, hatte Polizeisprecher Oliver Pohl von einer "brisanten" Entschärfung gesprochen.

Polizei: Was diese Bombenentschärfung "brisant" macht Schleswig-Holstein Magazin - 15.01.2020 19:30 Uhr Auswirkungen auf große Teile der Stadt, die Bombe in einem schlechten Zustand, ein schwieriger Fundort: Polizeisprecher Oliver Pohl über die komplizierte Bombenentschärfung in Kiel.







Mehr als 3.000 Menschen von Evakuierung betroffen

Vor der Entschärfung hatten Tausende Menschen die Sperrzone rund um den Fundort verlassen müssen. Die Evakuierung verzögerte sich etwas, da nicht alle Personen rechtzeitig ihre Wohnungen und Arbeitsplätze verließen. Die Polizei setzte eine Drohne ein, um sicherzustellen, dass sich keine Personen mehr in der Sperrzone befinden.

Insgesamt waren mehr als 3.000 Menschen in 1.833 Haushalten von der Evakuierung betroffen, ebenso zahlreiche Geschäfts- und Kulturgebäude wie die Nikolaikirche. Am frühen Nachmittag gab die Polizei die Sperrzone wieder frei.

NDR musste Landesfunkhaus räumen

Auch das NDR Landesfunkhaus lag in der Sperrzone. Der Verkehr auf der Förde war für die Zeit der Entschärfung eingestellt. Die Fähre der Stena Line machte am Morgen nicht an ihrem gewohnten Liegeplatz fest, sondern am Ostuferhafen. Am Schweden- und Norwegenkai hatten Polizisten einige Lkw-Fahrer wecken müssen, die nichts von der Entschärfung mitbekommen hatten.

In der Notunterkunft in der Hans-Christian-Andersen-Schule im Stadtteil Gaarden fanden sich etwa 100 Menschen ein. Wer Fragen hat, kann sich zum Ortstarif an das Bürgertelefon der Berufsfeuerwehr Kiel unter (0431) 590 55 55 wenden. Das Telefon ist bis zum Evakuierungsende besetzt. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der Stadt.

Tipps und Hinweise der Stadt Kiel

Bitte richten Sie sich auf eine mehrstündige Abwesenheit ein und nehmen Sie entsprechend Verpflegung, Arzneimittel, Babynahrung und andere notwendige Dinge mit.

Bitte sprechen Sie mit Ihren Nachbarn, ob diese über die Evakuierung Bescheid wissen. Nicht alle haben die Medien verfolgt oder verstehen Deutsch. Helfen Sie ihnen durch ein einfaches Gespräch.

Achten Sie bitte auch unbedingt auf Radiodurchsagen.

Lassen Sie Fenster gegebenenfalls auf Kipp stehen, wenn Sie die Wohnung verlassen.

