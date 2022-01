KfW-Förderung gestoppt: Frust beim TS Einfeld Stand: 28.01.2022 09:36 Uhr Rüdiger Schmitt, der Vorsitzende des TS Einfeld, ist frustriert. Der Klub hatte im September 2019 sein Vereinsheim durch ein Feuer verloren. Für den Neubau wollte Schmitt die KfW-Förderung nutzen.

von Marc Kramhöft

Mit diesem staatlichen Programm hätte es rund 600.000 Euro Zuschuss für einen besonders energieeffizienten Neubau gegeben. Anfang der Woche gab es nun aber die überraschende Entscheidung der Bundesregierung, dieses Förderprogramm vorläufig auszusetzen. Demnach hatte es eine Antragsflut gegeben, das Geld dafür reicht nicht mehr aus. Der Stopp kam genau an dem Tag, als Rüdiger Schmitt seine Unterlagen online einreichen wollte: "Als ich auf 'Senden' klicken wollte, kam die rote Meldung." Also: vorerst keine 600.000 Euro Zuschuss.

Standardhaus statt Energieffizienz

Nun wird Schmitt wohl in den sauren Apfel beißen müssen. Denn mit dem Bau möchte er auf jeden Fall beginnen, sobald er die letzte noch fehlende Genehmigung hat: "Dann bleibt uns nichts anderes übrig als ein Standardhaus zu bauen. Ohne die großen energetischen Vorteile, die gedacht waren." In einem ehrenamtlich geführten Sportverein sei nicht genügend Eigenkapital vorhanden, er sei auf die finanzielle Förderung angewiesen.

Investitionsbank SH will andere Fördermöglichkeiten prüfen

Wie viele ähnliche Fälle es bei uns im Land gibt, ist nach Angaben der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IBSH) noch unklar. "Für eine abschließende Bewertung der Auswirkung des Programmstopps bleibt abzuwarten, wie das Bundeswirtschaftsministerium die Programme nun neu ordnet", teilte eine Sprecherin mit. Die IBSH will mit den Betroffenen individuell entscheiden, welche alternativen Förderprogramme möglicherweise jeweils in Frage kommen.

Kritik von Innenministerin und Vermietern

Deutliche Kritik an der Entscheidung der Bundesregierung kommt derweil von Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). Die Folge seien drohende Projektabbrüche und aufwendige Umplanungen: "So wird klimagerechter bezahlbarer Wohnungsbau verhindert", sagte die Ministerin. Besonders für den Bau von Sozialwohnungen sei die Entscheidung ein schwerer Schlag. Die Grünen in Neumünster haben an ihren Parteikollegen und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck geschrieben und eine Lösung gefordert.

Auch der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen hat kein Verständnis für den vorläufigen Stopp des KfW-Programms. Direktor Andreas Breitner meinte, dem Klimaschutz werde ein Bärendienst erwiesen: "Die Regierenden machen das Wohnen teurer und für Haushalte mit mittlerem und geringem Einkommen unbezahlbar."

Vereinsheim in Einfeld soll so schnell wie möglich wieder stehen

Auch der TS Einfeld kann von den nötigen Umplanungen ein Lied singen. Das Bauprojekt zu stoppen, ist für den Vorsitzenden Rüdiger Schmitt aber keine Option: "Es war Treffpunkt von ganz vielen Menschen, von wirklich ganz jung bis ins hohe Alter, dort sind die Menschen zusammengekommen. Das ist ein Herzstück in Neumünster-Einfeld gewesen, was fehlt."

Weitere Informationen Neumünster: Feuer zerstört Vereinsheim in Einfeld In Neumünster ist am Dienstagabend das Vereinsheim des Turn- und Sportvereins Einfeld vollständig abgebrannt. Die Polizei hat erste Hinweise zur Brandursache. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.01.2022 | 16:00 Uhr