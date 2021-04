Günther will Laschet, Junge Union will Söder Stand: 16.04.2021 12:50 Uhr Nachdem Ministerpräsident Daniel Günther an den bayerischen CSU-Vorsitzenden Markus Söder appelliert hat, das Votum der CDU-Gremien für Armin Laschet anzuerkennen, meldet sich nun mehrere Kreisvorsitzende der Jungen Union in einem offenen Brief zu Wort.

Insgesamt neun Kreisvorsitzende der Jungen Union (JU) fordern Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) auf, statt Armin Laschet (CDU) lieber Markus Söder (CSU) für eine Kanzlerkandidatur zu unterstützen. "Wir bitten eindringlich darum, in den nun kommenden Tagen eine Kandidatur des CSU-Vorsitzenden Markus Söder zu unterstützen", schreiben die Jungen Unions-Mitglieder in dem Brief. Unterzeichnet haben die JU-Vorsitzenden der Kreise Nordfriesland, Plön, Herzogtum Lauenburg, Ostholstein, Schleswig-Flensburg, Dithmarschen sowie der kreisfreien Städte Kiel, Flensburg und Neumünster. Die Stimmung an der Basis, in den Verbänden vor Ort, sei besorgniserregend, begründen die Kreisvorsitzenden ihren Vorstoß. "Es wird in weiten Teilen direkt gefordert: Die Mitglieder wollen einen Kandidaten Söder. Für ihn würden Sie Wahlkampf machen", schreiben sie.

Günther: Landesverbände für Laschet

Günther hatte zuvor seinen bayerischen Amtskollegen Söder zum Rückzug aufgefordert. "Präsidium und Bundesvorstand der CDU mit allen Landesverbänden und Vereinigungen haben sich am vergangenen Montag eindeutig für Armin Laschet ausgesprochen", hatte Günther betont.

Günther: Zeit, Zusage einzulösen

Und Markus Söder habe zuvor klargestellt, dass er in diesem Fall ohne Groll die Kandidatur des CDU-Vorsitzenden unterstützt. Er habe keinen Zweifel daran, dass das Wort Söders gelte. Es werde Zeit, diese Zusage einzulösen, so Günther. Ein ängstlicher Blick auf aktuelle Umfragewerte sei für eine Entscheidung von dieser Tragweite nicht ausreichend, so der Ministerpräsident mit Blick auf die derzeit besseren Werte für Markus Söder. Bis zum Ende der Woche müsse ein abschließendes Gespräch zwischen den beiden Parteivorsitzenden darüber geführt werden, wer die Union als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl führt, so Günther.

