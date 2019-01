Stand: 07.01.2019 18:39 Uhr

Investoren klagen gegen HSH Nordbank

Eine Gruppe von Gläubigern hat die HSH Nordbank verklagt. Die 18 Investoren aus den USA, Deutschland und anderen europäischen Ländern fordern 1,4 Milliarden Euro. Eine entsprechende Klage haben sie beim Landgericht Kiel eingereicht. Eine Agentur teilte in ihrem Auftrag mit, die mittlerweile privatisierte HSH Nordbank habe über viele Jahre hinweg Handlungen vorgenommen, deren einziger Zweck augenscheinlich darin bestanden habe, die Anleihen unzulässig herunterzuschreiben.

Die Kläger werfen der Bank vor, in der Vergangenheit unnötige Rücklage gebildet und so Verluste gemacht zu haben. Wenn eine Bank Verluste macht, darf sie Anleihen, die sie an Unternehmen oder Privatleute verkauft hat, niedriger bewerten.

Gewinn höher als der Kaufpreis der Bank

Es geht um mehrere Anleihen. Zum Teil wurden sie bereits vor mehreren Jahren ausgegeben. Vier davon sind an der Börse notiert. Die Bank hat nun angekündigt, diese vier im kommenden Jahr auf 15 Prozent des Nennwertes herunterzuschreiben und zurückzukaufen. Nach Angaben der Kläger würde das einen Gewinn von 1,6 Milliarden Euro für die neuen Besitzer der Bank bedeuten. Der Kaufpreis der HSH Nordbank betrug eine Milliarde Euro. Damit hätten die Erwerber die Kaufsumme auf einen Schlag wieder raus. Die Bank erklärte, ihr sei die Klage noch nicht zugestellt worden, man halte die Vorwürfe jedoch für substanzlos.

