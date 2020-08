Sendedatum: 25.05.2018 19:30 Uhr - Schleswig-Holstein Magazin

In sechs Schritten zur Stammzellenspende

Alle 15 Minuten erhält ein Mensch in Deutschland laut der Deutschen Knochenmarkspenderkartei (DKMS) die Diagnose Blutkrebs. Die einzige Chance auf Heilung ist oft eine Stammzellspende. Viele Menschen stehen bereits als potentieller Spender in den Startlöchern. Schleswig-Holstein war zuletzt Spitzenreiter: Mit knapp 235.000 Menschen registrieren Knochenmarkspendern - so viel wie in keinem anderen Bundesland. NDR.de gibt einen Überblick, wie die Stammzellentnahme abläuft.

Sechs Schritte zur Knochenmarkspende

Registrierung: Spender müssen 17 bis 55 Jahre alt sein. Es wird ein Wangenabstrich mit einem Wattestäbchen für die Analyse der Gewebemerkmale gemacht. Prüfen der Gewerbemerkmale: Wenn die Gewebemerkmale zu denen eines Patienten passen, wird dies durch eine Blutprobe nochmals bestätigt. Weitere Blutwerte werden ermittelt. Gesundheitscheck: Nach einem gründlichen Gesundheitscheck und der Aufklärung durch einen Arzt steht der Stammzellspende nichts mehr im Wege - das endgültige Einverständnis des Spenders vorausgesetzt. Periphere Stammzellentnahme: Bei 80 Prozent der Spenden ist dies ähnlich einer Blutspende. Im Vorfeld wird dem Spender der Wachstumsfaktor G-CSF verabreicht, danach können grippeähnliche Symptome auftreten. Langzeitnebenwirkungen sind nach heutigem Forschungsstand nicht bekannt. Knochenmarkentnahme: Bei 20 Prozent aller Spenden wird unter Vollnarkose Knochenmark aus dem Beckenkamm entnommen. Nach der Entnahme kann für wenige Tage ein lokaler Wundschmerz entstehen - ähnlich dem einer Prellung. Das Risiko der Knochenmarkentnahme ist gering. Es beschränkt sich im Wesentlichen auf das Narkoserisiko. Stammzelltransplantation: Wie bei einer Bluttransfusion werden die Stammzellen transplantiert. Sie nisten sich in den Knochenhohlräumen des Patienten ein und beginnen dort neue, gesunde Blutzellen zu bilden. (Quelle: DKMS)

Alle Informationen finden Sie auf der Webseite der DKMS. Sie können sich bei der DKMS auch online registrieren. Eine Stammzellspende ist auch bei der Deutschen Stammzellspenderdatei vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) möglich. Weitere Informationen gibt es auch beim Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH).

Weitere Informationen Visite CAR-T-Zellen: Gentherapie gegen Krebs Visite Die CAR-T-Zelltherapie verändert körpereigene Abwehrzellen so, dass sie Krebszellen jagen und vernichten. Die Gentherapie wird auf den einzelnen Patienten und seinen Tumor abgestimmt. mehr NDR 1 Niedersachsen Forscher feiern Etappensieg gegen Leukämie NDR 1 Niedersachsen Etappensieg im Kampf gegen die Leukämie: Wissenschaftler in Osnabrück haben einen Mechanismus entdeckt, der für Blutkrebs verantwortlich ist. Entsteht daraus ein neues Medikament? mehr NDR Info Geheilt - dank neuer Therapie gegen Blutkrebs NDR Info In der Hamburger Uniklinik werden neue Blutkrebs-Behandlungsmethoden im Rahmen einer Studie weiterentwickelt. Beim 79-jährigen Peter Behn war die Therapie erfolgreich. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 25.05.2018 | 19:30 Uhr