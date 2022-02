Impfpflicht: Stormarn fordert klare und einheitliche Regeln Stand: 09.02.2022 17:57 Uhr Der Kreis Stormarn vermisst fünf Wochen vor dem Start der Impfpflicht für Gesundheitsberufe klare und praktikable Regeln vom Bund. Außerdem sei das Gesundheitsamt mit den jetzigen Aufgaben ausgelastet.

Sie ist beschlossen und umstritten - die bundesweite Impfpflicht für Gesundheitsberufe. Während Bayern bereits angekündigt hat, sie nicht umsetzen zu wollen, will Schleswig-Holsteins Landeschef Daniel Günther (CDU) "Kurs halten" und das Bundesgesetz umsetzen. Doch die große Frage lautet: Wie sollen die Kreise und kreisfreien Städte in etwa fünf Wochen mit der Regelung umgehen?

Es dürfe keinen Flickenteppich geben

Bisher gibt es von der Bundesregierung in Berlin noch keine Vorgaben. Stormarns Gesundheitsamtsleiterin Christiane Clobes mahnte daher, dass es keinen Flickenteppich geben dürfe. "Uns ist natürlich allen daran gelegen, dass wir es möglichst einheitlich regeln können. Dass es also auch für landesweit tätige Träger nicht so ist: Ja, in Stormarn, die sind da ja ein bisschen lax und in Segeberg sind die schärfer, dann verlagere ich mal mein Personal dahin, wo es gemütlicher ist", sagte Clobes.

Auch Land vermisst Regelungen vom Bund

Das Gesundheitsministerium teilte NDR Schleswig-Holstein auf Anfrage mit, dass es auch irritiert sei, dass "noch keine einheitliche Umsetzungsvorgaben" gebe. Es setze sich aber "gegenüber der Bundesregierung mit Nachdruck für handlungsleitende Hinweise für den Vollzug ein". Dazu sei man mit dem Bund und den anderen Ländern in einem engen Austausch. Auch landesintern würde mit allen Akteuren nach einer guten Lösung gesucht.

Stormarn beschränkt Kontaktnachverfolgung stark

Stormarns Landrat Henning Görtz fragt sich außerdem, wie das Gesundheitsamt mit dem Mehraufwand durch das Gesetz umgehen soll. Denn schon mit seinen jetzigen Aufgaben ist das Amt überlastet. Darum hat der Kreis am Mittwoch mitgeteilt, in Zukunft nur noch besonders vulnerable Menschen bei einer Infektion kontaktieren zu wollen, also ältere Menschen oder Personen mit Vorerkrankungen. Stormarn ist nicht der erste Kreis im Land, der die Kontaktnachverfolgung stark einschränkt.

Belastung auch ohne Impflicht-Kontrolle sehr hoch

"Wir sind im Bereich Infektionsschutz normalerweise 30 Personen, wir haben zur Zeit durch Kollegen aus unserem Haus aus anderen Bereichen und durch die Bundeswehr aufgestockt auf 75 Personen", sagte Görtz, Dennoch sei die Arbeitsbelastung sehr hoch. Man wolle sich der Aufgabe stellen, da sie ein gesetzlicher Auftrag sei und sie eine notwendige Maßnahme sei, um Einrichtungen zu schützen. "Aber es muss wirklich auch einen pragmatischen Weg geben, wie wir es als Gesundheitsamt und als Kreis schaffen können, diese Impfpflicht auch entsprechend umzusetzen und zu kontrollieren", so der Landrat.

Clobes: Nicht alle Facetten bedacht

Clobes wirft den Gesundheitsministern vor, die Impfpflicht in den Gesundheitsberufen nicht in allen Facetten betrachtet zu haben. Es sei nicht ganz neu, dass sich nicht jeder Impfen lassen möchte. "Da muss man natürlich überlegen, was das für den Betrieb der Einrichtung bedeutet", so Clobes.

Politik mache sich unglaubwürdig

Die Daten, wie viele Mitarbeitenden geimpft oder nicht seien, würden die entsprechenden Kammern erheben und die bräuchte man für eine ganzheitliche Betrachtung. Mit Blick auf Bayern und andere Länder, die die Pflicht nicht umsetzen wollen, sagte sie, dass es die Politik in ihren Augen unglaubwürdig mache, wenn jemand "im Dezember etwas beschließt und dann Anfang Februar sagt: Oh schade, leider gar nicht so toll."

