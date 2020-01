Stand: 25.01.2020 15:41 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Ideenschmiede für Nahverkehr im Norden geplant

Fahrzeuge, die sich von selbst fortbewegen, fallen in die Kategorie "Autonomes Fahren". In Kiel ist das möglicherweise nicht mehr nur Utopie, sondern bald Wirklichkeit: Forscher und Unternehmen wollen in der Landeshauptstadt eine Kombination aus autonom fahrenden Verkehrsmitteln im Nahverkehr entwickeln. Dafür hat das Land jetzt finanzielle Unterstützung zugesichert.

Visionärer Nahverkehr in Schleswig-Holstein? NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 25.01.2020 15:00 Uhr Autor/in: Ulrike Drevenstedt Forscher und Unternehmen wollen in Kiel eine Kombination aus autonom fahrenden Bussen und Fähren entwickeln. Das Land will das Projekt mit einer halben Million Euro fördern.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Testfeld an und auf Kieler Förde in Vorbereitung

Das Land werde das Projekt mit einer halben Million Euro fördern, sagte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP). Er habe den Projektträgern grünes Licht für den Aufbau des nötigen Netzwerks gegeben. Aktuell bereiten Wissenschaftler ein digitales Testfeld an und auf der Kieler Förde vor: Mit Windstrom aus Schleswig-Holstein betriebene Busse und Fähren sollen intelligent miteinander verbunden werden und ohne Fahrer Personen transportieren. Das Ziel: Ein sicherer, schadstofffreier und klimafreundlicher Nahverkehr.

Buchholz: Projekt birgt Potenzial für Wirtschaft

"Unser gemeinsames Ziel ist es, zukünftig mehr Menschen dazu zu bringen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen und damit die Umwelt und vor allem Menschen in der Stadt zu entlasten", sagte Buchholz. Die Idee berge auch für die Wirtschaft im Land enormes Potenzial. Kieler Hochschulen, die Stadt, das Land und auch Unternehmen wie ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) und German Naval Yards arbeiten an dem Projekt mit dem Titel "CAPTin Kiel" mit. Die Abkürzung steht für "Clean Autonomous Public Transport", was "sauberer autonomer öffentlicher Verkehr" bedeutet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.01.2020 | 15:00 Uhr