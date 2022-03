Hilfskonvoi Stiftung Drachensee: Geflüchtete erreichen Kiel Stand: 21.03.2022 16:10 Uhr Der Hilfskonvoi der Stiftung Drachensee ist wieder in Kiel angekommen. Die freiwilligen Helfer waren Ende vergangener Woche aufgebrochen, um ukrainische Menschen mit Behinderung aus den Krisengebieten herauszuholen.

Am Freitagnachmittag waren gut 40 Kleinbusse mit etwa 90 Freiwilligen der Stiftung Drachensee aufgebrochen - mit Kurs auf die Ukraine. Jetzt sind die Ehrenamtler wieder zurück in Kiel und haben Hilfsbedürftige aus den Grenzgebieten zwischen Polen und der Ukraine in den Norden gebracht. Es sind auch Menschen mit Behinderungen mitgekommen: Kinder, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, gehörlose, sehbehinderte, körperlich eingeschränkte Menschen, auch ältere - diejenigen, die im Krieg besonders gefährdet sind.

Viele Hilfsbedürftige stecken noch in Kriegsgebieten fest

Die Ehrenamtlichen haben nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein Reporter Rafael Vester vor Ort umdisponiert und Hilfsbedürftigen eine Mitfahrt ermöglicht, die es schon nach Polen geschafft hatten. Ursprünglich sei geplant gewesen, von einer Hilfsorganisation vermittelte ukrainische Geflüchtete mitzunehmen, die direkt aus dem Krisengebiet kommen sollten - und auf einen behindertengerechten Transport angewiesen sind, den die Stiftung bieten kann. Das sei aber wegen der Kriegshandlungen nicht möglich gewesen. Die Züge, mit denen die Menschen unter anderem aus Mariupol Richtung polnischer Grenze fuhren, mussten die Fahrt wegen der gefährlichen Lage unterbrechen. Sie versuchen weiterhin, nach Polen zu gelangen.

Der Konvoi hatte sich deswegen aufgelöst, die Kleinbusse fuhren demnach dann viele Orte entlang der Grenze ab, um Menschen die Flucht zu ermöglichen, unabhängig von der Ursprungsmotivation, den Fokus stark auf Menschen mit Behinderung zu legen. Am Ende sind mehr als 150 Geflüchtete nach Kiel mitgekommen. Am Montagmorgen hatte ein Teil des Konvois auch Menschen aus Berlin abgeholt, unter anderem eine Mutter mit ihrem Kind und eine vierköpfige Familie.

Stark traumatisierte Menschen in den Bussen

Während der Aktion erfuhren die Helfer aus erster Hand, wie verschieden die Prägungen der Menschen durch den Krieg sind. Einige zeigten sich einfach nur glücklich, jetzt in Sicherheit zu sein, und sangen. Andere sind offensichtlich stark traumatisiert: Eine Frau beispielsweise konnte nicht mit Männern in einem Wagen sitzen. Sie kam gemeinsam mit anderen Frauen in einen Bus, mit dem sie nach Schleswig-Holstein fuhren.

Erste Station in Kiel: Wohnheim Drachensee

Videos 2 Min Stiftung holt Rollstuhlfahrer aus der Ukraine ab Von Kiel aus ist die Stiftung Drachensee mit einem Hilfskonvoi gestartet, um 270 Menschen von der ukrainischen Grenze abzuholen. 2 Min

Die geflüchteten Menschen werden zunächst eine Woche in einem Wohnheim auf dem Stiftungsgelände untergebracht. Das Gebäude ist barrierefrei gebaut und hat auch Ferienwohnungen, die behindertengerecht ausgebaut sind. Wie es längerfristig weitergeht, klären die Helfer in den kommenden Tagen und wollen von Einzelfall zu Einzelfall entscheiden.

Wer möchte Menschen mit Behinderungen aufnehmen?

Wer helfen möchte und bereit ist, Menschen mit Einschränkungen auch längerfristig aufzunehmen, kann sich bei der Stiftung Drachensee in der Hamburger Chaussee in Kiel melden. Auch Geldspenden, die zu 100 Prozent in die Nothilfe gehen, werden weiter dankend angenommen. Die Stiftung ist mit anderen Hilfsorganisationen im Austausch. Viele Mitarbeiter der Stiftung hatten selbst im Vorfeld angeboten, ihre Corona-Prämie zu spenden, um Hilfsgüter einkaufen zu können und Geld für Benzin zu sammeln.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein 18:00 | 21.03.2022 | 18:00 Uhr