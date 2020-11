Herbst in SH wärmer und sonniger als normal Stand: 30.11.2020 19:04 Uhr Wärmer, trockener und sonniger - so war der Herbst 2020 in Deutschland. Auch in Schleswig-Holstein lagen die Werte über dem Durchschnitt der vergangenen vier Jahre.

10,9 Grad betrug die Durschschnittstemperatur in Schleswig-Holstein in den Monaten September, Oktober und November. Laut Deutschem Wetterdienst DWD waren das 1,7 Grad mehr als im Schnitt der vergangenen vier Jahre. Es war aber nicht nur wärmer, es gab auch mehr Sonne für Schleswig-Holstein: 345 Stunden - 53 mehr als im Vierjahresdurchschnitt. Die Regenmenge blieb dagegen mit gut 150 Litern je Quadratmeter deutlich hinter dem vierjährigen Mittel von 232 Litern je Quadratmeter zurück.

AUDIO: So war der Herbst in SH (1 Min)

Ex-Hurrikan mit orkanartigen Böen

Im letzten Novemberdrittel sorgte schließlich "Eta" für ein Ende der milden Temperaturen. Der Ex-Hurrikan fegte am 19. November mit orkanartigen Böen über Sylt und erreichte in List bis zu 114 km/h.

Vorhersage: Es wird ungemütlicher

In der Nacht zu Dienstag erwarten die Meteorologen in Schleswig-Holstein örtlich "ein paar Schneeflocken" und gefrierenden Regen. Die Tiefsttemperaturen liegen bei null Grad. Im Laufe des Tages gibt es laut DWD erneut viele Wolken und einzelne Schauer. An der See lockern die Wolken etwas auf. Es werden Höchsttemperaturen um sieben Grad erwartet. Am Mittwoch gibt es neben dichten Wolken auch im Verlauf nur selten etwas Sonnenschein, örtlich ist geringer Regen oder Sprühregen möglich. Maximal 4 bis 7 Grad.

