Stand: 09.01.2025 15:44 Uhr Handball-WM: Deutschland spielt heute gegen Brasilien

Vor dem ersten WM-Spiel gegen Polen trifft die deutsche Handball-Nationalmannschaft am Donnerstagabend um 18:30 Uhr in Flensburg bei einem Testspiel auf Brasilien. Bundestrainer Alfred Gislason zeigt sich optimistisch und hält das deutsche Team für die stärkste Mannschaft des Turniers. Die WM wird in Dänemark, Norwegen und Kroatien ausgetragen.

