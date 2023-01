Haffkrug: Seniorenheim schließt wegen vorzeitiger Kündigung Stand: 04.01.2023 08:57 Uhr Weil der Pachtvertrag vorzeitig gekündigt wurde, muss die Kurpark Residenz in Haffkrug im Kreis Ostholstein Ende Februar schließen. Auch ein weiteres Seniorenheim in SH bangt um seine Zukunft.

Ende Februar muss die Kurpark Residenz in Haffkrug im Kreis Ostholstein ihren Geschäftsbetrieb einstellen. Grund dafür ist eine vorzeitige Kündigung des Pachtvertrages durch die Eigentümer. Der Vertrag war eigentlich auf 25 Jahre ausgelegt, konnte laut Presseerklärung der Geschäftsführung jedoch unter Berufung auf einen Schriftformmangel bereits jetzt nach knapp zehn Jahren aufgelöst werden. "Wir haben uns gegen diese Kündigung des Pachtvertrages gerichtlich gewehrt und sind bedauerlicherweise sowohl in erster wie auch zweiter Instanz unterlegen", so der Geschäftsführer Jürgen Plötzner auf der Internetseite der Residenz.

Senioren können in neue Einrichtung in Grube ziehen

Die 70 Bewohnerinnen und Bewohner müssen ihre Wohnungen nun bald verlassen. Laut Kurpark-Residenz können sie in eine neue Einrichtung im rund 30 Kilometer entfernten Grube im Kreis Ostholstein umziehen. Auch viele der 55 Beschäftigten hätten sich dort schon beworben. Das Gebäude in Haffkrug soll nun verkauft werden.

Seniorenheim in Lübeck bangt um Schließung

Auch das Seniorenheim des Heiligen-Geist-Hospital in Lübeck steht nach 700 Jahren aus Kostengründen vermutlich vor dem Aus. Die Hansestadt will das Heim im kommenden Jahr schließen. Die Kosten für eine dringend nötige Sanierung sowie die Erneuerung des Brandschutzes würden laut Stadtverwaltung rund 30 Millionen Euro betragen. Das sei nicht machbar.

Mitte November letzten Jahres hatten etwa 80 Bewohnerinnen und Bewohner des Heims dagegen protestiert. Sie sollen im Fall der Schließung auf andere Einrichtungen verteilt werden. Ob es tatsächlich so weit kommt, soll - nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein - in einer Sondersitzung des Sozialausschusses Ende Feburar entschieden werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.01.2023 | 08:00 Uhr