Hackerangriff auf Websites des Landes - kommt Lösegeldforderung? Stand: 05.04.2023 15:08 Uhr In Schleswig-Holstein sind mehrere offizielle Internetseiten nicht erreichbar. Dahinter steckt offenbar ein Hackerangriff. Das Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft in Kiel rechnet mit einer Lösegeldforderung.

Die Internet-Domain des Landes, schleswig-holstein.de, ist nach Angaben einer Sprecherin der Staatskanzlei in Kiel seit dem Morgen nicht mehr zu erreichen. Grund dafür ist den Informationen nach ein Cyberangriff, bei dem Unbekannte den Server gezielt durch eine Vielzahl von Anfragen überlasten. Als Gegenmaßnahme wurde die Seite vorübergehend gesperrt. Sie soll am Nachmittag wieder freigeschaltet werden.

ZBW rechnet mit Lösegeldforderung

Das Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft in Kiel (ZBW) ist ebenfalls gehackt worden. Das bestätigte eine Sprecherin der weltweit größten Spezialbibliothek für wirtschaftswissenschaftliche Literatur NDR Schleswig-Holstein. Aktuell prüfe man, welche Bereiche genau betroffen seien.

Die ZBW sei momentan ebenfalls nicht funktionsfähig, sagte die Sprecherin. Sie geht davon aus, dass es eine Lösegeldforderung geben wird. Außerdem könnten die Einschränkungen mehrere Wochen andauern - das hätten ähnliche Attacken auf andere Einrichtungen gezeigt.

Andere Bundesländer ebenfalls betroffen

Bereits am Dienstag waren mehrere andere Bundesländer von einem Cyberangriff betroffen. In Mecklenburg-Vorpommern wurden die Websites von Regierung und Behörden lahmgelegt, in Niedersachsen funktionierte die Internetseite der Polizei nicht.

Auch in Brandenburg gab es Probleme mit staatlichen Internetseiten, ebenso in Sachsen-Anhalt. Der Angriff sei "scheinbar Teil einer deutschlandweiten Kampagne", hieß es aus dem Ministerium für Infrastruktur und Digitales in Magdeburg.

