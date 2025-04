Stand: 28.04.2025 07:49 Uhr Schäden am Kirchturm: St. Jakobi in Lübeck vorerst geschlossen

An der Turmspitze von St. Jakobi in Lübeck sind bei einer Routinekontrolle Schäden festgestellt worden. Nach Angaben des Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg sind unterhalb der Turmkugel Teile der Kupferverkleidung aufgebrochen. Alle Gottesdienste am vergangenen und am kommenden Wochenende wurden vorsichtshalber abgesagt. Aktuell ist die Kirche außerdem für Besucherinnen und Besucher geschlossen. Auch das Geläut soll bis auf Weiteres außer Betrieb bleiben.

Am kommenden Sonntag sollen erste Sicherungsmaßnahmen erfolgen, damit keine Teile herabstürzen können. Dafür ist laut Kirchenkreis eine sechstündige Vollsperrung rund um die Kirche nötig. Anwohnende und Gewerbetreibende sollen rechtzeitig über den Umfang der Maßnahmen informiert werden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck