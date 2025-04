Stand: 28.04.2025 07:47 Uhr Jahrelange Wartezeiten an den Musikschulen an der Westküste

Immer mehr Menschen wollen an einer Musikschule Gesang oder ein Instrument erlernen. Teilweise sind die Wartelisten an der Westküste aber sehr lang, wie eine landesweite Abfrage von NDR Schleswig-Holstein zeigt.

Lange Wartezeiten in Nordfriesland

In Nordfriesland sieht es für diejenigen schwierig aus, die sich am Klavier oder Keyboard ausbilden lassen wollen. Hier kann es nach Angaben des Kreises Jahre dauern, ehe sie einen Platz an der Kreismusikschule bekommen. Bei anderen Instrumenten gehe es schneller. Insgesamt können bis zu 2.000 Hobby-Musiker können an den Standorten Husum, Garding, Niebüll, auf Wyk und Sylt (Kreis Nordfriesland) unterrichtet werden - aber 190 stehen auf der Warteliste. Etwa die Hälfte von ihnen könnte laut Kreis noch in diesem Jahr einen Platz bekommen.

Kürzere Wartezeiten in Dithmarschen und Steinburg

Schneller geht es in den Kreisen Dithmarschen und Steinburg. Bei der Dithmarscher Musikschule mit Zweigstellen in Meldorf und Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) stehen derzeit lediglich 29 Personen auf der Warteliste. Davon entfallen allein zwölf auf das sogenannte Instrumenten-Karussell, bei dem Kinder verschiedene Instrumente testen können. Auch an der Musikschule Glückstadt (Kreis Steinburg) gibt es derzeit lediglich rund 30 Wartende. Am Kulturhof in Itzehoe hat man im Instrumentalbereich innerhalb von zwei Monaten einen Platz.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.04.2025 | 09:30 Uhr