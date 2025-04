Stand: 28.04.2025 06:29 Uhr Baustart für Wohnprojekt für Obdachlose in Schleswig

In Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Montag (28.4.) der Bau eines neuen Wohnprojekts für obdachlose Menschen gestartet. Das teilt die Diakonie Stiftung Schleswig-Holstein mit. Gemeinsam mit dem Land, dem Kreis Schleswig-Flensburg und der Stadt Schleswig entsteht am Ansgarweg ein Modellprojekt im Wert von 2,6 Millionen Euro. Die Wohnungen sollen nach dem "Housing First“-Prinzip vergeben werden. Dabei bekommen Menschen ohne Obdach und ohne Bedingungen ein eigenes Zuhause. Friedrich Keller vom Diakonischen Werk Schleswig-Holstein betont, dass sich dieses Modell in Skandinavien bereits erfolgreich bewährt habe. Bis Sommer 2026 sollen die Wohnungen fertig sein.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg