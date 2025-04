Stand: 28.04.2025 07:28 Uhr American Football-Profi Leander Wiegand aus Henstedt-Ulzburg in NFL

Als sogenannter Undrafted Free Agent hat Leander Wiegand bei den Footballprofis der New York Jets unterschrieben und hat damit eine Chance auf eine Karriere in der National Football League (NFL) in den USA. Bevor die Saison offiziell beginnt, hat der Henstedt-Ulzburger (Kreis Segeberg) einen festen Platz im Kader und kann so den Verein von seinen spielerischen Fähigkeiten überzeugen.

Wiegand hatte zuletzt in München bei den Munich Ravens gespielt und bei einem Auswahltraining die NFL-Scouts mit seiner Leistung im Bankdrücken beeindruckt. Der 25-jährige schaffte 38 Wiederholungen mit 144 Kilogramm. Die NFL-Saison 2025 beginnt im September.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Henstedt-Ulzburg Kreis Segeberg