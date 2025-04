Stand: 28.04.2025 08:37 Uhr Neumünster: Nordpferd zieht positive Bilanz

Die Veranstalter der Pferdemesse Nordpferd in Neumünster ziehen eine positive Bilanz. Es sei eine schöne Messe bei gutem Wetter gewesen, erklärt der Veranstalter. Auch die Besucherzahlen seien im Vergleich zu den vergangenen Jahren konstant geblieben. So kamen am Wochenende etwa 28.500 Besucherinnen und Besucher nach Neumünster. Der Besucherrekord aus dem vergangenen Jahr mit 30.000 Menschen konnte nicht erreicht werden. Mehr als 250 Aussteller waren am Wochenende vor Ort.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster Pferdesport