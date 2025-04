Ferien in Schleswig-Holstein 2025: Wann das nächste Mal schulfrei ist Stand: 28.04.2025 00:01 Uhr Die Schülerinnen und Schüler im Land starten heute wieder in ihren Alltag. Die Sommerferien 2025 in Schleswig-Holstein beginnen am 28. Juli. Ein Überblick über die Termine und Tipps für freie Tage und Ferien.

Die Osterferien sind vorbei, der Schulalltag hat wieder begonnen. An Himmelfahrt gibt es für die Schülerinnen und Schüler dank einem beweglichen Ferientag am 30. Mai aber nochmal ein langes Wochenende. Zwei Monate später, am 28. Juli, starten dann auch bereits die Sommerferien. In Nordrhein-Westfalen beginnen diese schon 14 Tage früher und für Bremen sowie Niedersachsen geht es bereits Anfang Juli in die Ferien.

Ferien 2025: Die Termine auf einen Blick

Himmelfahrt 2025 : Festland, Inseln und Halligen 30.05.

: Festland, Inseln und Halligen 30.05. Sommer 2025: Festland 28.07. - 06.09., Inseln und Halligen: 28.07. - 30.08.

Festland 28.07. - 06.09., Inseln und Halligen: 28.07. - 30.08. Herbst 2025: Festland 20.10. - 30.10., Inseln und Halligen: 13.10. - 30.10.

Festland 20.10. - 30.10., Inseln und Halligen: 13.10. - 30.10. Weihnachten 2025/26: Festland, Inseln und Halligen 19.12. - 06.01.

Herbstferien starten im Oktober

Knapp sechs Wochen nach den Sommerferien beginnen dann auch schon die Herbstferien. In diesem Jahr starten sie auf dem Festland am 20. Oktober, auf den Inseln und Halligen bereits eine Woche früher. Am 30. Oktober enden sie dann für alle Schülerinnen und Schüler im Land.

Über die beweglichen Ferientage entscheiden die Schulen

Schleswig-Holstein regelt die Ferien über eine Landesverordnung. Demnach gibt es für das Schuljahr 2024/2025 insgesamt 75 Ferientage, davon drei sogenannte bewegliche Ferientage. Bewegliche Ferientage werden von den einzelnen Schulen selbst festgelegt. Im aktuell laufenden Schuljahr ist noch der 2. Mai ein beweglicher Ferientag. Im Schuljahr 2025/26 sind es der 28. November sowie der 2.-3.2.2026.

Ferien-Termine für dänische Schulen

An den dänischen Schulen im Land sind die Osterferien am Montag (14. April) gestartet. Insgesamt haben die rund 6.000 Schülerinnen und Schüler der Schulen der dänischen Minderheit weniger Ferientage. Es gibt 40 dänische Schulen im nördlichen Landesteil Schleswig. Im kommenden Jahr beginnen die Osterferien sogar vier Tage später.

Ferien-Termine für Sylt, Föhr, Amrum, Helgoland und die Halligen

Für die Sommer- und Herbstferien gelten auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen im Kreis Nordfriesland andere Ferienzeiten. Dort enden die Sommerferien jeweils eine Woche früher. Die Herbstferien beginnen eine Woche früher - und sind dort drei statt zwei Wochen lang. Grund für die Regelung ist, dass viele Bewohnerinnen und Bewohner der Inseln in der Tourismus-Branche arbeiten - etwa in Restaurants, Hotels oder Ferienwohnungen. Während der Sommerferien ist ein Großteil von ihnen beruflich so eingespannt, dass sie sich nicht frei nehmen können, um zu verreisen.

