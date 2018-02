Stand: 16.02.2018 17:57 Uhr

HSH Nordbank offenbar vor Verkauf an US-Investoren

Bis zum Ende des Monats muss die HSH Nordbank verkauft sein. Nun mehren sich die Anzeichen, dass Finanzinvestoren aus den USA das krisengeschüttelte Finanzinstitut übernehmen, das vor allem den Ländern Schleswig-Holstein und Hamburg gehört. Das "manager magazin" berichtet am Freitag, es habe bereits vor Wochen eine Einigung mit den Investoren J. C. Flowers und Cerberus sowie drei kleineren Investoren gegeben. Außerdem sollen 600 der zurzeit noch etwa 1.900 Stellen abgebaut werden. Aus dem schleswig-holsteinischen Finanzministerium gab es auf Anfrage des NDR keine Stellungnahme zu dem Bericht.

Viele Kosten tragen die Steuerzahler

Die EU-Kommission fordert den Verkauf der Bank bis Ende Februar als Bedingung für öffentliche Beihilfen in Milliardenhöhe. Falls das nicht gelingt, muss das Unternehmen abgewickelt werden. Der durch die HSH Nordbank verursachte Schaden durch diverse Rettungsaktionen wird die Bundesländer am Ende nach Expertenschätzung zwischen 10 und 18 Milliarden Euro Steuergeld kosten.

In den vergangenen Jahren waren an den beiden Hauptsitzen Hamburg und Kiel bereits viele Stellen abgebaut worden. In der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt gibt es Befürchtungen, dass es nach dem Verkauf einen Kahlschlag geben könnte.

