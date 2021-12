Günther zu neuen Corona-Beschlüssen: "Gehen vorsichtigen Weg weiter" Stand: 21.12.2021 20:54 Uhr Bund und Länder haben sich am Dienstag auf einige schärfere Maßnahmen verständigt, um die Omikron-Variante des Coronavirus zu bekämpfen. Im Anschluss sagte Ministerpräsident Günther, er sehe Schleswig-Holstein für die kommenden Wochen gut gerüstet.

Die Regierenden der Länder und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatten sich am Dienstag in einer rund zweieinhalbstündigen Konferenz auf eine weitere Verschärfung der Corona-Maßnahmen geeinigt. Demnach werden private Zusammenkünfte unabhängig vom Impfstatus ab dem 28. Dezember auf maximal zehn Personen begrenzt. Wenn eine ungeimpfte Person teilnimmt, darf sich ein Haushalt höchstens mit zwei Personen eines weiteren Haushaltes treffen. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres werden jeweils nicht mitgezählt. "Ich bitte um Verständnis dafür, dass wir diese Entscheidungen so treffen müssen", sagte Günther. Das falle nicht leicht. "Ich hoffe auch ausdrücklich, dass wir über sehr temporäre Einschränkungen sprechen, die möglichst nicht lange anhalten müssen." Zwei weitere neue Einschränkungen sind: Spätestens ab dem 28. Dezember sollen überregionale Sport-, Kultur- und vergleichbare Großveranstaltungen nur noch ohne Zuschauer stattfinden. Clubs und Diskotheken sollen schließen. Hier plant die Landesregierung in Schleswig-Holstein laut Günther lediglich Kapazitätseinschränkungen, die in der Landesverordnung geregelt werden sollen. Details dazu nannte der Ministerpräsident nicht.

Günther: Bald mehr Erkenntnisse über Omikron

Ministerpräsident Günther betonte am Dienstagabend, Schleswig-Holstein werde entsprechende Änderungen in die Landesverordnung übernehmen und seinen vorsichtigen Weg weitergehen, man fühle sich für die kommenden Wochen gut gerüstet. "Es kann aber sein, dass die Entwicklung uns irgendwann zu weiteren Maßnahmen zwingt", so Günther. Am 7. Januar sei das nächste Treffen von Bund und Ländern, bis dahin rechne er mit einem klareren Lagebild, so der Regierungschef mit Blick auf die Verbreitung der Omikron-Variante. Er betonte, dass auch aus Sicht des schleswig-holsteinischen Expertenrats ein bundesweit einheitliches und gemeinsames Vorgehen richtig und wichtig sei.

Infektiologe Rupp: Daten aus England und Dänemark abwarten

Der Leiter der Klinik für Infektiologie und Mikrobiologie am UKSH in Lübeck, Prof. Jan Rupp, hatte sich im Vorfeld der Bund-Länder-Konferenz skeptisch geäußert. Er sagte, dass der Krankheitsverlauf mit Omikron noch nicht klar genug sei. Man könne keine Maßnahmen begründen alleine mit der Tatsache, dass sich Leute anstecken und einen Krankheitsverlauf wie bei einem grippalen Infekt hätten, so Rupp. Die Maßnahmen müssten aber relativ schnell getroffen werden, wenn sich schwere Krankheitsverläufe durch Omikron zeigten, sagte der Infektiologe, der auch die Landesregierung berät. Dafür wollen die Wissenschaftler sehr genau auf die Daten aus England und Dänemark schauen, wo die Omikron-Variante bereits vorherrschend ist. Rupp rechnet damit, dass "die entscheidenden Daten" in der Woche nach Weihnachten vorliegen.

Virologe Fickenscher äußert Verständnis für andere Bundesländer

UKSH-Kollege Fickenscher verwies darauf, dass Schleswig-Holstein die niedrigste Inzidenz bundesweit habe - nur Niedersachsen sei in einem ähnlichen Bereich. Bei einem Blick auf die Deutschlandkarte ergebe sich in vielen Teilen ein anderes Bild, was beschränkende Maßnahmen betreffe: "In anderen Bundesländern ist es so viel drückender, dass es schon verständlich ist, dass derartige Wünsche jetzt vehement vorgetragen werden."

Knapp 50 bestätigte Omikron-Fälle in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein gibt es nach Aussage des Virologen knapp 50 bestätigte Omikron-Fälle, mehr als die Hälfte der Infizierten habe sich höchstwahrscheinlich im Land oder in Hamburg angesteckt, so Fickenscher. Das Alter der Betroffenen: 12 bis 80 Jahre. Ein Patient musste laut Fickenscher ins Krankenhaus, dort aber nicht beatmet werden. Nach Einschätzung des Virologen gibt die Datenlage bislang noch nicht her, ob es zu schwereren Verläufen kommen könnte. Für eine Bewertung, wie sich die vierte Welle entwickelt, ist es nach seiner Ansicht noch zu früh.

Sieben-Tage-Inzidenz in den norddeutschen Bundesländern

Maßnahmen: Boostern, Abstand, Maske, wenig Kontakte im Inneren

Dennoch ist der Virologe überzeugt, dass Impfen und Boostern weiterhin enorm wichtig sind. "Der Booster ist derzeit das Einzige, was wir zusätzlich aktiv machen können. Gleichzeitig haben wir ja die Möglichkeit, Abstand zu halten, Masken zu tragen", so Fickenscher. Außerdem solle man sich nicht mit zu vielen Menschen in zu kleinen Räumen treffen - und das auch bei der Weihnachtsplanung mit einbeziehen.

Seinen Appell, die eigenen Kontakte in den kommenden Wochen zu reduzieren, erneuerte am Dienstagabend auch Ministerpräsident Günther.

