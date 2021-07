Gudendorf: Feuerwehr löscht Strohballenbrand Stand: 07.07.2021 21:14 Uhr Etwa 400 Rundballen Stroh haben seit dem späten Mittwochvormittag in Gudendorf im Kreis Dithmarschen gebrannt. Rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus der Umgebung waren vor Ort, um das Feuer zu löschen.

Es habe Probleme mit der Wasserversorgung gegeben, so ein Sprecher der Leitstelle. Daher wurde ein Teil des Löschwassers in Güllefahrzeugen zur Brandstelle gebracht, die sich etwa 100 Meter entfernt von dem Bauernhof auf einer Koppel befand. Nach Angaben der Einsatzleitung mussten die Ballen einzeln aus dem Feuer gezogen und gelöscht werden. Bevor die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beginnen konnte, mussten zahlreiche Kälber von der Koppel gebracht werden. Keins wurde verletzt. Das Feuer war am Nachmittag unter Kontrolle, hieß es. Am Abend waren die Einsatzkräfte noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Wie sich die Rundballen entzündet haben, steht noch nicht fest.

Die Bevölkerung wurde gebeten, im Warnbereich Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Verletzte gab es nicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.07.2021 | 15:00 Uhr