Grundsteuer: Berater raten zu Einspruch gegen Bescheide Stand: 31.01.2023 10:09 Uhr Um Mitternacht endet die Frist für die Abgabe der Grundsteuererklärung. Die Finanzämter haben die ersten Steuerbescheide bereits verschickt. Die Steuerberaterkammer Schleswig-Holstein rät zum Einspruch.

Einmal wurde die Frist verlängert, heute ist nun endgültig Schluss: Bis Mitternacht müssen Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer ihre Grundsteuererklärung beim Finanzamt abgegeben haben. Etwa 75 Prozent haben das laut Finanzministerium bereits getan. Wer die Frist versäumt, bekommt vom Finanzamt zunächst ein Erinnerungsschreiben, dann drohen laut Finanzministerium Verspätungszuschläge von 25 Euro pro Monat bis hin zu Zwangsgeldern von bis zu 25.000 Euro.

Hebesätze weiterhin nicht festgelegt

Die Finanzämter haben die ersten Grundsteuerbescheide bereits verschickt. Der Betrag, der darin aufgeführt ist, ist aber noch nicht der finale Grundsteuerbetrag, erklärt die Steuerberaterkammer Schleswig-Holstein. Er muss unter anderem noch mit dem sogenannten Hebesatz multipliziert werden. Der ist in jeder Gemeinde anders und steht noch nicht fest. Deshalb ist auch noch nicht absehbar, wie hoch die Grundsteuer am Ende bei jedem Einzelnen sein wird, sagt die Steuerberaterkammer. Sie geht aber davon aus, dass diejenigen, die Grundstücke in wertvolleren Regionen oder Lagen haben, am Ende mehr spüren werden als diejenigen, die in vielleicht nicht ganz so gefragten Gegenden leben.

Steuerberaterkammer rät zu Mustereinsprüchen

Grundsätzlich empfiehlt Kammerpräsident Boris Kurczinski, den Bescheid nicht einfach zu akzeptieren. "Es gibt anhängige Verfahren in fast jedem Bundesland. Oder es sind Verfahren in Vorbereitung, dass gegen die Grundsteuer, die Art der Erhebung geklagt wird. Und daher empfehlen Kammer und Verbände auch Mustereinsprüche einzulegen", sagt Kurczinski. Das sei eine besondere Art von Einspruch, mit dem die Endgültigkeit des Bescheids verhindert würde. Soll heißen: Ohne Mustereinspruch wäre der Bescheid nach einem Monat im Kern nicht mehr änderbar.

