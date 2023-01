Großer Empfang für schwimmendes LNG-Terminal in Brunsbüttel Stand: 20.01.2023 12:03 Uhr Selten hat die Politik ein Schiff in Schleswig-Holstein so sehnlich erwartet: Das schwimmende LNG-Terminal "Höegh Gannet" ist am Morgen in Brunsbüttel angekommen. Der Regelbetrieb soll im Februar starten.

von Jörn Zahlmann

Die fast 300 Meter lange "Höegh Gannet" hat heute gegen 7.15 Uhr den Gefahrgut-Liegeplatz im Brunsbütteler Elbehafen West erreicht. Tanker mit verflüssigtem Erdgas, unter anderem aus den USA und Katar, können Brunsbüttel damit künftig ansteuern. Das schwimmende LNG-Terminal ist in der Lage, das stark komprimierte Erdgas aufzubereiten, damit es in Pipelines an Land eingespeist werden kann. Die Einheiten in Wilhelmshaven, Lubmin und jetzt Brunsbüttel können bei Auslastung etwa zehn Prozent des deutschen Gasbedarfs decken, sobald sie in den Regelbetrieb gehen.

Der offizielle Empfang des Spezialschiffs - unter anderem mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Energieminister Tobias Goldschmidt (Grüne) - hat am späten Vormittag begonnen. Der Geschäftsführer des Hafens Brunsbüttel Ports, Frank Schnabel, sprach dort von "acht Monaten harter Arbeit." In Brunsbüttel habe man "Unmögliches möglich gemacht". Schnabel gilt als Architekt des Brunsbütteler LNG-Projektes.

Schnabel war es auch, der NDR Schleswig-Holstein am Morgen bestätigt hatte, dass die "Höegh Gannet" zwischenzeitlich noch mal wieder ablegen wird. Sie muss übergangsweise Platz für einen Rohöltanker machen. Dafür sind noch Arbeiten am Anleger nötig.

Goldschmidt: "Teamwork der Behörden und Unternehmen"

Energieminister Goldschmidt lobte die schnelle Umsetzung des Prozesses: "Das war Teamwork der Behörden und Unternehmen - und ein klares politisches Verständnis, dass so ein Terminal erforderlich ist, um gut über den Winter zu kommen, um auch die Preise wieder in den Griff zu bekommen." Das schwimmende LNG-Terminal soll voraussichtlich bis 2026 flüssiges Erdgas im Brunsbütteler Hafen regasifizieren, also mit Verdampfern in den gasförmigen Zustand umwandeln. Danach wird ein festes LNG-Terminal das Schiff ablösen.

Langfristiger Vertrag mit Katar

Bei aller Euphorie über die schnelle Realisation des LNG-Standortes Brunsbüttel gibt es auch Kritik: Bestandteil der neuen Brunsbütteler LNG-Infrastruktur ist ein langfristiger Vertrag mit Katar. Die Bundesregierung hat mit dem undemokratischen Staat einen langfristigen Vertrag ab 2026 über mindestens 15 Jahre geschlossen.

Habeck: "Einstieg in grüne Gasmolekülversorgung"

Robert Habeck warnte beim Empfang in Brunsbüttel dagegen davor, "aus einer Luxusposition heraus Kritik zu üben". Das LNG-Terminal in Brunsbüttel sehe er als "Einstieg in die grüne Gasmolekülversorgung" mit dem langfristigen Ziel, fossiles Erdgas durch klimaneutrale Alternativen zu ersetzen.

Polizei: Einsatz verläuft bislang völlig friedlich

Protestaktionen gegen die energieintensive LNG-Infrastruktur hatten Klimaschützer bis Donnerstag nicht angemeldet. Die Polizei geht für heute maximal von einer zweistelligen Zahl von Demonstranten aus und ist bereits seit gestern Abend im Einsatz. Er sei bislang absolut störungsfrei und friedlich verlaufen, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Ohnehin sei die Lage des Hafens mit Wasser von zwei Seiten - von Elbe und Nord-Ostsee-Kanal - "einsatztaktisch positiv", ergänzte ein Kollege.

Die Bundespolizei hatte die "Höegh Gannet" bis kurz vor Brunsbüttel begleitet. Das Schiff war zuvor im nordspanischen LNG-Terminal Mugardos mit etwa 34.000 Kubikmetern LNG betankt worden. Das entspricht in etwa dem jährlichen Erdgasbedarf von mehr als 10.000 Haushalten (Verbrauch: 20.000 Kilowattstunden).

RWE: Keine Chloreinleitung in Brunsbüttel

Anders als das in Wilhelmshaven stationierte LNG-Terminal soll die "Höegh Gannet" bei Reinigungsprozessen kein Chlor in die Elbe einleiten. "Sollte eine Reinigung der Wärmetauscher erforderlich sein, erfolgt diese durch ein einfaches Rückspülverfahren mit Elbewasser, das den Wärmetauscher wieder freispült", teilt Energieversorger RWE mit, der die "Höegh Gannet" im Auftrag der Bundesregierung chartert. Abwasser werde fachgerecht entsorgt und gelange keinesfalls in die Elbe. In Wilhelmshaven wollen die Umweltorganisationen BUND und NABU wegen der Chloreinleitungen in die Nordsee gegen den Weiterbetrieb der "Höegh Esperanza" klagen.

Erster LNG-Tanker wohl Ende Januar

"Der erste LNG-Tanker wird nach heutiger Planung Ende Januar 2023 am FSRU in Brunsbüttel festmachen. Die Ladung wird von der zum Emirat Abu Dhabi gehörenden Insel Das aus verschifft", heißt es von RWE. FSRU ist eine andere Bezeichnung für ein schwimmendes LNG-Terminal, die Abkürzung steht für "Floating Storage and Regasification Unit". Die "Höegh Gannet" soll noch in diesem Monat an die Gasleitungen angeschlossen werden, zunächst ist ein Probebetrieb geplant. Auch während dieses Probebetriebes würde schon Gas ins Netz eingespeist, so das Energieunternehmen. Der kommerzielle Regelbetrieb beginnt laut RWE in der zweiten Februar-Hälfte.

LNG-Kosten: Bis zu 9,7 Milliarden Euro bis 2038

Das Bundeswirtschaftsministerium beziffert die Kosten für die fünf geplanten staatlich betriebenen LNG-Terminals in Deutschland auf bis zu 9,7 Milliarden Euro für den Zeitraum 2022 bis 2038. Durch sogenannte Regasifizierungsentgelte für die Einspeisung ins Netz will der Bund mit den LNG-Terminals aber auch Geld verdienen. Das LNG-Terminal in Wilhelmshaven (Niedersachsen) ist am Dienstag in den Regelbetrieb gestartet, vergangene Woche weihte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) das privatwirtschaftlich betriebene Terminal in Lubmin (Mecklenburg-Vorpommern) ein.

LNG-Terminals für fast die Hälfte des deutschen Erdgasbedarfs

Im Brunsbütteler Hafen wollen RWE und Bund in diesem Jahr insgesamt 3,5 Milliarden Kubikmeter regasifiziertes Erdgas ins Netz einspeisen. Nach Fertigstellung einer 55 Kilometer langen Leitung von Brunsbüttel nach Hamburg Ende 2023 soll die Kapazität auf 7,5 Milliarden Kubikmeter pro Jahr steigen. Der Gesamtverbrauch in Deutschland liegt laut Bundeswirtschaftsministerium pro Jahr bei etwa 90 Milliarden Kubikmetern Erdgas. Zusammen mit der privat betriebenen Anlage in Lubmin könnten die schwimmenden LNG-Terminals 30 bis 40 Milliarden Kubikmeter Erdgas ins Netz einspeisen, heißt es vom Ministerium.

Langfristige Klimaschäden durch üppige LNG-Infrastruktur?

Das "NewClimate Instut" in Köln kritisiert, dass der Umfang der neu geplanten LNG-Infrastruktur im Widerspruch zu den Klimaschutzzielen Deutschlands steht. "Wenn alle geplanten Terminals in Betrieb sind, könnte Deutschland über Land und See fast zwei Drittel mehr Erdgas importieren als derzeit verbraucht wird", heißt es in der Studie des Kölner Instituts. Das Bundeswirtschaftsministerium wollte zu der Studie am Donnerstag auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein keine Stellung nehmen. Der Transport von dem auf minus 162 Grad heruntergekühlten LNG mit großen Spezialtankern über den Seeweg gilt als sehr energieintensiv. Auch die Deutsche Umwelthilfe kritisiert die Pläne der Bundesregierung als "überdimensioniert" und ficht die Betriebserlaubnis des neuen LNG-Terminals in Wilhelmshaven an.

Energieminister Goldschmidt: "Es gibt kein unbedenkliches Erdgas"

Schleswig-Holsteins Energieminister Goldschmidt fordert in diesem Zusammenhang eine Vorbereitung des künftigen festen LNG-Terminals in Brunsbüttel für sogenannte grüne Gase. Die Ankunft des schwimmenden LNG-Terminals sei ein Meilenstein. "Klar ist aber auch, dass es kein unbedenkliches Erdgas gibt", sagte der Grünen-Politiker. Er habe die klare Erwartung an die Bundesregierung, die gesetzlichen Anforderungen zu schaffen, dass eine schnelle Umrüstung auf eine klimaneutrale Nutzung möglich ist.

Umstieg auf Wasserstoff als Energieträger geplant

Die Nutzung von fossilem LNG in Deutschland ist nach Goldschmidts Angaben gesetzlich maximal bis 2043 möglich. Spätestens 2045 müsse Deutschland nach heutiger Gesetzeslage klimaneutral sein. Beim geplanten Umstieg auf Wasserstoff als Energieträger, der mit Hilfe von Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen werden soll und somit als grünes Gas gilt, wird voraussichtlich Ammoniak eine wichtige Rolle spielen. Die Verbindung aus Stickstoff und Wasserstoff ist einfacher zu transportieren als Wasserstoff, stellt aber höhere Anforderungen an die Infrastruktur als LNG.

