Merz bei Kanzlerwahl heute gescheitert - Prien und Wadephul auf Halt

Es hätte für zwei Schleswig-Holsteiner der größte Tag ihrer politischen Karriere werden sollen: der Tag der Kanzlerwahl in Berlin. Karin Prien und Johann Wadephul sind als Bundesminister im Kabinett Merz vorgesehen. Doch dann verfehlte Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) im ersten Wahlgang die notwendige Mehrheit der Stimmen. Ein erneuter Wahlgang findet noch heute statt, wie SPD-Co-Chef Klingbeil im Interview mit tagesschau.de am Mittag sagte.

Der Tag startet in der CDU-Fraktion mit einem Treffen vor der Bundestagssitzung. Für Karin Prien, die bisher als Bildungsministerin in Schleswig-Holstein tätig war, ist alles neu. Sie benötigt noch etwas Unterstützung beim Suchen und Finden der Wege im Reichstagsgebäude in Berlin. "Ich brauche immer noch mal einen, der sagt: Nimm lieber den Eingang - oder den anderen", sagt die 59-Jährige NDR Schleswig-Holstein. Johann Wadephul dagegen bewegt sich als erfahrener Parlamentarier auf vertrautem Terrain.

Demut und Respekt vor neuen Aufgaben

Kurz vor neun Uhr: Die Nervosität im Bundestag ist zu spüren: Die geplante Regierung aus CDU, CSU und SPD verfügt nur über eine Mehrheit von zwölf Stimmen im Bundestag. Karin Prien sagt NDR Schleswig-Holstein am Rande der Sitzung: "Es geht mir gut, ich freue mich - aber ich bin auch voller Respekt und Demut vor der neuen Aufgabe.“ Sie sei zwar schon Mitglied in zwei Parlamenten gewesen, aber im Deutschen Bundestag sei schon vieles anders.

Dunkelblauer Anzug, weißes Hemd, rosa Krawatte: Während der Auszählung der Stimmen zur Kanzlerwahl unterhält sich Johann Wadephul zunächst mit dem scheidenden Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), dann mit Ministerpräsident Daniel Günther (CDU): Die Stimmung ist gelöst, Schleswig-Holsteiner unter sich. Karin Prien trägt ein türkis-blaues Kostüm mit einem großen Seidenschal, steht dicht bei der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel, tauscht sich unter anderem mit dem Astronauten Alexander Gerst aus. Anders als Johann Wadephul ist ihr Sitzplatz während der Bundestagssitzung auf der Besuchertribüne, da sie nicht Mitglied des Parlaments ist.

Schreck im Bundestag: Keine Kanzlermehrheit

Kurz nach zehn Uhr dann der Schreck: Friedrich Merz erhält nicht die erforderliche Mehrheit der Stimmen. Es fehlen sechs Stimmen im ersten Wahlgang. Sitzungsunterbrechung, aufgeregte Gespräche, erschrockene Gesichter, viele greifen zum Telefon, Karin Prien spricht mit der Bundestagspräsidentin Klöckner - beide wirken konsterniert. Kopfschütteln bei Noch-Kanzler Olaf Scholz (SPD). Der Plenarsaal leert sich. Sonderfraktionssitzungen beginnen. Mit vielen offenen Fragen.

Wadephul: "Ich finde es sehr, sehr ärgerlich"

Auch nach der gescheiterten Kanzlerwahl geht Johann Wadephul davon aus, dass Kanzlerkandidat Merz am Ende gewählt wird. Er gibt sich betont gelassen und sagt: "Es ist ein ärgerlicher Vorgang. In einer parlamentarischen Demokratie in einem freiheitlichen Land gehört das leider zu den Szenarien, auf die man sich einstellen muss. Das ist so." Das könne man alles bewältigen, aber: "Ich finde es sehr, sehr ärgerlich. Aber da sollten wir und auch nicht in irgendetwas hineinsteigern." Auf die Frage, wie er seinen nun freien weiteren Tag gestalten wolle, sagt Wadephul lachend, das Wetter sei schön in Berlin, seine Familie sei da und ihm werde schon etwas einfallen. Wenn es möglich sei, dann gehe man in einen neuen Wahlgang, so der 62-Jährige. "Dann bin ich zuversichtlich, dass es dann klappt."

Prien: "Die ganze Welt schaut auf uns"

Den Tag hatte sich die designierte Bildungsministerin und CDU-Bundesvize Karin Prien anders vorgestellt. Sie spricht von einem emotionalen Auf und Ab. "Aber es geht ja weniger um mich, sondern ich mache mir schon große Sorgen um die Stabilität unseres demokratischen Systems." Sie nannte die gescheiterte Kanzlerwahl eine ernste Angelegenheit. Dennoch müsse man jetzt die Nerven behalten. Sie hofft und geht davon aus, dass sich Merz erneut zur Wahl stellt. "Die ganze Welt schaut auf uns." Dass die erforderliche Kanzlermehrheit heute nicht zustande kam, ist für Prien daher unverständlich.

Als Bildungsministerin in Schleswig-Holstein ist Karin Prien bereits verabschiedet worden - eigentlich sollte morgen eine Nachfolge bekannt gegeben werden. Nun führt Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack vorerst interimsmäßig die Amtsgeschäfte.

Kopfschütteln in Schleswig-Holstein

Der schleswig-holsteinische CDU-Generalsekretär Lukas Kilian nennt es "verantwortungslos", dass Friedrich Merz nicht die erforderlichen Stimmen erhalten hat. Bei "X" schreibt er, die Bürger hätten sich einen anderen Politikstil als den der Ampel gewünscht. "Egal ob persönliche Frustration, eigene Ambitionen oder stille Unzufriedenheit, die neue Koalition muss ihrer Verantwortung gerecht werden."

Für FDP-Vize Wolfgang Kubicki ist es ein herber, wenn nicht gar "vernichtender Schlag für die Kanzlerambitionen von Friedrich Merz". Bei "X" schreibt der ehemalige Bundestagsvizepräsident, er hoffe auf eine baldige Klärung. Eine rot-grüne Minderheitsregierung auf unbestimmte Zeit wäre aus seiner Sicht die schlechteste aller Optionen.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner sagt, insgesamt habe er "nicht den geringsten Anhaltspunkt zu glauben, dass unsere Fraktion nicht geschlossen abgestimmt hätte." Den Sozialdemokraten sei die Verantwortung bewusst gewesen. Einzige Gewinner dieses Wahlergebnisses seien die Rechtsradikalen, so Stegner. Es gebe keine Alternative, deshalb müsse man die Verantwortung auch wahrnehmen. Stegner geht davon aus, dass Friedrich Merz im zweiten Wahlgang zum Kanzler gewählt wird.

