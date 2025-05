Stand: 06.05.2025 09:30 Uhr Marne: Lebensgefährte bedroht Freundin mit Messer

Am Sonntag (04.05.) ist in Marne (Kreis Dithmarschen) eine Frau von ihrem Lebensgefährten mit einem Messer bedroht worden. Nach Angaben der Polizei hatte der 33-jährige Mann zuvor das Auto der Frau mit einem Hammer beschädigt und drang dann mit Gewalt in die Wohnung ein, wo er seine Lebensgefährtin mit einem Messer bedrohte. Die Frau konnte flüchten und rief die Polizei. Der alkoholisierte Mann versuchte noch, vor den Beamten zu flüchten, konnte aber schließlich überwältigt werden.

Anschließend wurde er vom Rettungsdienst auf Verletzungen untersucht. Dabei gelang ihm erneut die Flucht. Mit Hilfe von zwei weiteren Streifenwagen wurde der Mann erneut überwältigt und kam schließlich zur Ausnüchterung in eine Gewahrsamszelle. Er muss sich jetzt unter anderem wegen der Bedrohung, Sachbeschädigung und wegen Widerstands gegen die Polizeigewalt verantworten.

