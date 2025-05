Stand: 06.05.2025 14:16 Uhr 40 Schwerlasttransporte: So verläuft die Route im Kreis Pinneberg

Im Kreis Pinneberg sind in der Nacht von Dienstag (06.05.) auf Mittwoch (07.05.) die ersten beiden von insgesamt 40 Schwerlasttransporten unterwegs. Ihr Ziel ist ein Windpark in Uetersen. Die zuständige Spedition liefert nach eigenen Angaben insgesamt zehn neue, in ihre Einzelteile zerlegte, Windräder in den Park.

Die nächsten vier Fahrten seien für die Nacht von Donnerstag auf Freitag geplant, teilt das Unternehmen mit, das die Verkehrssicherung während der Transporte übernimmt. Das hatte im Vorfeld bereits die Strecke von der A23 bis zum Windpark Uetersen für die Schwertransporte vorbereitet.

Windradteile werden aus Dänemark transportiert

Die Route der Windradteile führt laut Spedition zunächst von Dänemark aus über die A7 und dann auf die A23. Von da aus geht es über Elmshorn nach Uetersen. Die A23-Baustelle bei Pinneberg stellt nach Angaben der Autobahn GmbH kein Problem dar - sie kann nachts von den Schwerlasttansporten durchfahren werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg