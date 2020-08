Stand: 21.08.2020 14:29 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Schwieriger Feuerwehreinsatz in Molfsee

In der Gemeinde Molfsee bei Kiel läuft zur Stunde ein größerer Feuerwehreinsatz. Nach Angaben des Kreisfeuerwehr-Verbandes Rendsburg-Eckernförde steht in der Straße Stuthagen das Dach eines zweigeschossigen Bürokomplexes in Flammen. Das Feuer sei im Obergeschoss des Gebäudes mit einem Bitumen-Flachdach samt Photovoltaik-Anlage ausgebrochen. Das erschwert die Löscharbeiten der rund 150 Einsatzkräfte.

Flammen bis ins Untergeschoss "durchgefressen"

Mittlerweile ist die Feuerwehr mit zwei Drehleitern vor Ort. Die Flammen schlagen immer wieder aus dem Dach, sagte ein Feuerwehrsprecher. Außerdem hätten sich die Flammen inzwischen ins Untergeschoss "durchgefressen". Die Gefahr eines Übergreifens auf andere Gebäude bestehe aber nicht. Verletzte habe es nicht gegeben, die Personen in dem Gebäude hätten dieses rechtzeitig verlassen können. Wegen der Temperaturen von 25 Grad müssen die Rettungskräfte mit Atemschutzgeräten immer wieder gewechselt werden.

Weitere Informationen 20 Bilder Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie 20 Bilder Schweres Gerät für schwere Einsätze Die richtigen Fahrzeuge sind wichtig für eine effektive Arbeit und Brandbekämpfung der Feuerwehren im Land. NDR.de stellt einige von ihnen vor. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.08.2020 | 15:00 Uhr