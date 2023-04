Grenzkontrollen in Dänemark: Was Ostern auf Reisende zukommt

An Gründonnerstag beginnen in Schleswig-Holstein die Osterferien. Viele Familien werden sich deshalb am 6. April auf den Weg in den Dänemark-Urlaub machen. Der ADAC geht an diesem Hauptanreisetag von Wartezeiten zwischen 30 Minuten und einer Stunde am Grenzübergang Ellund auf der A7 aus. Besonders voll wird es laut ADAC in der Mittagszeit. Und: Gründonnerstag ist in Dänemark ein gesetzlicher Feiertag. Auch durch dänische Tagesgäste, die im späteren Tagesverlauf von Deutschland zurück nach Dänemark reisen, ist mit mehr Grenzverkehr zu rechnen.

Während der gesamten schleswig-holsteinischen Osterferien vom 6. bis 22. April kalkuliert der Dänische Ferienhausverband mit rund 25.000 Urlauber-Fahrzeugen, die die Grenze passieren wollen. Hauptanreisetage für Ferienhausgäste sind wegen des Bettenwechsels die Sonnabende, aber auch freitags und sonntags dürfte deutlich mehr als gewöhnlich los sein an den Grenzkontrollen.

Für die stichprobenartigen Personenkontrollen sollten deutsche Gäste ihre Ausweispapiere bereit halten, also laut Auswärtigem Amt entweder einen Reisepass, einen vorläufigen Reisepass, einen Personalausweis oder einen vorläufigen Personalausweis. Mit dem Vorzeigen der Dokumente ist die Kontrolle in aller Regel abgeschlossen. Auch Kinder benötigen ein gültiges Ausweisdokument, zum Beispiel einen Kinderreisepass. "Gerade wenn man mit Kindern unterwegs ist und schon eine längere Strecke hinter sich hat, empfiehlt es sich, vor dem Grenzübergang noch einmal eine Raststätte für eine Toilettenpause anzusteuern", rät der ADAC.

An dem meist frequentierten Grenzübergang in Ellund an der A7 ist die Fahrbahn auf deutscher Seite laut ADAC während der Osterferien mit vorübergehenden gelben Markierungen erstmals dreispurig. So will man lange Staus vermeiden. "Dieser begrüßenswerte Versuch ist mit deutschen und dänischen Behörden abgestimmt. Trotzdem sollten Autofahrer etwas mehr Zeit einplanen", sagt ADAC-Sprecher Rainer Pregla. Neben dem Übergang in Ellund gibt es bei Flensburg noch rund um die Uhr besetzte Grenzübergänge in Pattburg und Krusau.

Wer Wartezeiten an der Grenze unbedingt vermeiden will, kann zum Beispiel so früh losfahren, dass die Rush-Hour in der Mittagszeit umgangen wird. Eine Alternative könnte auch der Umweg über Nordfriesland sein. Da gibt es die Grenzübergänge in Süderlügum, Aventoft oder auch Rosenkranz, wo oft gar nicht oder deutlich weniger kontrolliert wird. Der ADAC spricht offiziell keine Empfehlung für mögliche Alternativrouten aus.

Derzeit sind in Dänemark keine Corona-Auflagen zu beachten.