Schleswig-Holsteiner und Hamburger sind die Glücklichsten Stand: 18.11.2020 14:18 Uhr Wegen der Corona-Pandemie ist die Lebenszufriedenheit der Deutschen nicht mehr so hoch wie 2019. Doch der sogenannte Glücksatlas zeigt auch: Schleswig-Holstein ist im Ländervergleich weiter top.

Weniger soziale Kontakte, Homeschooling und Kurzarbeit: Die Lebenszufriedenheit der Menschen in Deutschland ist 2020 gesunken. Das geht aus dem Glücksatlas hervor, der am Mittwoch in Bonn vorgestellt wurde. Doch trotz Corona sei der Einbruch relativ moderat ausgefallen, noch immer liege das allgemeine Glückslevel im oberen Mittelfeld der Skala, sagte der Freiburger Professor Bernd Raffelhüschen. Er hat den Glücksatlas im Auftrag der Deutschen Post erstellt. Schleswig-Holstein und Hamburg teilen sich im Vergleich der Bundesländer den ersten Platz: Auf der Skala zwischen 0 und 10 erreichen sie 6,92 Punkte. Beide wurden erstmals gemeinsam erfasst, nachdem Schleswig-Holstein zuvor jahrelang alleiniger Spitzenreiter im Ranking war.

Studie: Menschen fehlt Gemeinschaft

Schlusslicht in diesem Jahr ist Thüringen mit 6,50 Punkten. Dass die Lebenszufriedenheit unter der Corona-Krise gelitten hat, liegt nach Angaben der Forscher maßgeblich daran, dass der Glücksfaktor Gemeinschaft, also Freunde und Familie, stark unter dem Lockdown gelitten hat. Außerdem sei derzeit noch völlig unklar, wie stark die Corona-bedingten wirtschaftlichen Folgen ausfallen und wie sehr Arbeitslosigkeit und Einkommensverluste das Lebensglück längerfristig beeinträchtigen.

Umfrage während des ersten Lockdowns

Für die Studie im Auftrag der Deutschen Post, die zum zehnten Mal erhoben wurde, befragte das Institut für Demoskopie in Allensbach von März bis Juni, also während des ersten Corona-Lockdowns, knapp 4.700 Bundesbürger ab 16 Jahren. Die Zahlen lassen sich allerdings nur eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichen. Laut Raffelhüschen liegt das daran, dass die Methodik situationsbedingt angepasst und weniger Daten erhoben wurden.

AUDIO: Wissenschaftler: Entwicklung der Wirtschaft entscheidend (1 Min)

Weitere Informationen Glücksatlas: Schleswig-Holstein weiter vorne Die Menschen in Schleswig-Holstein sind die glücklichsten in Deutschland. Das geht aus dem Glücksatlas hervor, der heute vorgestellt wird. Seine Grundlage sind Umfragen zur Lebenszufriedenheit. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.11.2020 | 14:00 Uhr