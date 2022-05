Getriebeprobleme: "Gorch Fock" wird in Kieler Hafen geschleppt Stand: 12.05.2022 12:26 Uhr Eher als geplant kommt das Segelschulschiff zurück in den Heimathafen. Am Getriebe ist nach Angaben der Marine ein Ölverlust festgestellt worden, der jetzt untersucht werden soll.

Die "Gorch Fock" kehrt eher in den Heimathafen Kiel zurück, als ursprünglich geplant war. Nach Angaben der Deutschen Marine ist ein Ölverlust am Getriebe festgestellt worden. Hinweise auf einen Getriebeschaden hätten sich aber zunächst nicht bestätigt. Das Segelschulschiff war am Vormittag aus eigener Kraft unterwegs und sollte noch am Donnerstagnachmittag eintreffen.

Vorsichtshalber wird die Bark in den Hafen geschleppt. Dort soll das Getriebe untersucht werden, um dem Ölverlust nachzugehen.

Gorch Fock erst seit November wieder im Dienst

Nach einer Grundsanierung - die in vielen Bereichen einem Neubau gleichkam - war der weiße Dreimaster Ende März von seiner ersten Ausbildungsfahrt zurückgekehrt.

Die 89 Meter lange Bark war jahrelang von Grund auf überholt worden und hatte in der Zeit immer wieder Negativschlagzeilen gemacht. Die Kosten für die Sanierung stiegen von zunächst geplanten zehn auf 135 Millionen Euro.

