Gesunkener Fischkutter im Priwallhafen "aufgetaucht" Am 8. Februar dieses Jahres war der marode Fischkutter "Dresden" im Priwallhafen in Travemünde im Sturm gesunken - erst jetzt konnte er geborgen werden.

Ein halbes Jahr lang lag der über 70 Jahre alte Kutter in vier bis fünf Metern Tiefe, im Hafenbecken vor der Seniorenanlage Rosenhof. Nur noch der Mast ragte aus dem Wasser. Die Bergung zog sich so lange hin, weil es eine Reihe von behördlichen Herausforderungen gab. Vor allem für die Verantwortlichen des Rosenhofes, die auch gleichzeitig für den Teil des Hafens zuständig sind. Grund - der Eigner der "Dresden" war und ist einfach nicht zu erreichen. Laut Polizei wird gegen den Eigner seit Monaten wegen des Verdachts der Gewässerverunreinigung ermittelt. Zum Stand des Verfahrens machte der Sprecher keine Angaben. Doch die wichtigsten Fragen in der Sache konnten geklärt werden, so dass am Dienstag der Kutter endlich geborgen werden konnte.

Kutter drohte zu brechen

In den frühen Morgenstunden starteten die Arbeiten - unter den Augen vieler Schaulustiger. Die Trageriemen mussten zunächst unter dem Boot durchgeführt werden. Taucher hatten schon in der vergangenen Woche die Vorarbeit geleistet. Mit Hilfe des Schwimmkrans "Baltic Lift" aus Rostock, der 200 Tonnen heben kann, konnte das Boot langsam aus dem Wasser gezogen werden. Vorsicht war geboten, denn der Kutter drohte, zu brechen. Dann galt es, das Wasser im Rumpf abzupumpen - ebenfalls vorsichtig, denn auch Öl war noch im Tank beziehungsweise im Rumpf. Zwischenfälle bei der Bergung gab es laut Wasserschutzpolizei nicht. Für den Kutter ging es dann noch fünf Kilomter weiter auf die letzte Reise - allerdings schwebend, beziehungsweise am Kran hängend - zum Lehmannkai nach Lübeck-Siems, dort wird das Boot nun abgewrackt.

VIDEO: Priwall: Fischkutter "Dresden" nach einem halben Jahr geborgen (1 Min)

VIDEO: Ostwind sorgt für Hochwasser an der Ostseeküste (4 Min)