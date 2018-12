Stand: 20.12.2018 05:00 Uhr

Genetiker weisen weiteren Wolf in SH nach

In Schleswig-Holstein sind mehr Wölfe unterwegs als bisher bekannt. Forscher des Senckenberg-Instituts entdeckten bei Genanalysen die DNA eines bisher unbekannten Wolfes. Das Tier ist nach Angaben des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) für mindestens vier Risse in den Kreisen Schleswig-Flensburg und Rendsburg-Eckernförde verantwortlich. Das teilte das LLUR auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein am Mittwoch mit. Es handelt sich um den fünften Wolf, den Forscher in diesem Jahr in Schleswig-Holstein per DNA individuell nachweisen konnten.

Herkunft des neuen Wolfes noch unklar

Rissgutachter des Landes hatten Anfang November bei verletzten oder getöteten Schafen in Brammer, Bargstall, Friedrichsholm und Groß Rheide Proben genommen und diese an das Labor in Hessen geschickt. Der bisher unbekannte Wolf bekam dort den Code-Namen GW1101m. "Von diesem ist noch nicht bekannt, aus welchem Rudel er stammt", teilte Martin Schmidt vom LLUR in Flintbek mit.

Wolf überwindet erstmals Schutzzaun

Auch in anderen Regionen wurden weitere Risse bestätigt, unter anderem in Molfsee am Stadtrand von Kiel. Dort hatte ein Schäfer vor etwa drei Wochen ein totes Schaf in der Nähe des Freilichtmuseums entdeckt. Die Tiere standen laut Schäfer auf einer Weide, die nur teilweise eingezäunt war.

Ganz anders war die Situation in Westerhorn (Kreis Pinneberg). Dort wurden Ende November Schafe auf einem Feld gerissen, das nach Angaben des Schäfers mit einem speziellen Elektrozaun gesichert war. Nach Angaben des Umweltministeriums vom Mittwoch ist auch in diesem Fall zweifelsfrei ein Wolf der Verursacher. Die ID der Wölfe aus Molfsee und Westerhorn ist noch nicht bekannt. Weitergehende Analysen sollen nun Klarheit bringen. Für die meisten anderen Risse in Südholstein ist ein junger Wolf aus Dänemark mit dem Code-Namen GW924m verantwortlich.

Schafe hinter wolfssicherem Zaun gerissen NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 19.12.2018 17:00 Uhr Autor/in: Jörn Schaar Ein DNA Test ergab: Ende November hat ein Wolf in Westerhorn im Kreis Pinneberg Schafe gerissen, obwohl die Tiere laut Schäfer gesichert gewesen sein sollen.







Mindestens zwei Tiere gelten als "resident"

In diesem Jahr konnten Forscher in Schleswig-Holstein das Jungtier aus Dänemark und drei seiner Geschwister zweifelsfrei nachweisen. Dessen Bruder GW932m war im Sommer auf Eiderstedt aktiv. Die Spuren des Weibchens mit der Nummer 930 fanden sich im Mai an drei Orten in Dithmarschen. Das andere Weibchen mit dem Kürzel GW931f wurde auf der Autobahn 23 bei Tornesch (Kreis Pinneberg) überfahren.

Das LLUR geht davon aus, dass sich mindestens zwei Tiere im Norden angesiedelt haben: Der Rüde GW924m und ein Wolf im Kreis Segeberg, der sich seit mehr als sechs Monaten dort aufhalten soll. Dieses Tier konnte bislang aber noch nicht anhand von DNA-Proben identifiziert werden. Anzeichen dafür, dass zwei Jungtiere ein Rudel in Schleswig-Holstein gründen und sich dauerhaft hier niederlassen, gibt es nach Angaben des Landesamtes derzeit allerdings nicht.

