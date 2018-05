Stand: 27.05.2018 11:17 Uhr

Geduldsprobe auf der Sylt-Strecke

Auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Sylt kommt es weiterhin zu Zugausfällen und Verspätungen. Vor allem Bahnreisende, die die Nordseeinseln verlassen wollen, müssen heute Geduld mitbringen. Wie ein Bahn-Sprecher mitteilte, liegen die Wartezeiten in Westerland bei ein bis zwei Stunden. Das Pfingsferienende in Nordrhein-Westfalen sorgt dabei für einen zusätzlichen Ansturm auf die wenigen Züge. Grund für die Beeinträchtigungen sind laut Bahn Probleme mit den Gleisen. Zwischen Bredstedt und Morsum aus Sylt (Kreis Nordfriesland) wurden bei Kontrollen acht beschädigte Stelle entdeckt. Hier müssen die Züge die Geschwindigkeit von 100 auf 20 Kilometer in der Stunde drosseln. In der vergangenen Nacht hat die Bahn mit einem Schienenschleifzug begonnen, die ersten Gleisschäden zu beheben.

Behinderungen auf der Syltstrecke Schleswig-Holstein Magazin - 26.05.2018 19:30 Uhr Auf der Eisenbahnstrecke von und nach Sylt gibt es seit Freitag erhebliche Probleme. Bahnreisende warteten am Sonnabend zeitweise vier Stunden auf ihren Zug.







Mit Nahverkehrsticket in den Autozug

Bahn-Sprecherin Sabine Brunkhorst sagte im Gespräch mit NDR 1 Welle Nord, dass es einen ausgedünnten, aber verlässlichen Ersatzfahrplan gibt. "Wir fahren ein Mal die Stunde. Es wird auch ein Mal die Stunde ein Autozug fahren. DB-Sylt-Shuttle wird sämtliche Autozugfahrten auf der Strecke übernehmen, auch die Trassen von RDC", sagte Brunkhorst. Außerdem sollen auch Kunden mit Nahverkehrsticket den Personenwagen des Autozuges nutzen dürfen.

Fräsmaschinen müssen erst besorgt werden

Für die Reparatur sind spezielle Fräsmaschinen nötig. Diese Maschinen sind laut der Deutschen Bahn rar und müssen jetzt aus anderen Teilen Deutschlands von Bauarbeiten abgezogen werden. Die Reparaturen können einige Tage dauern. Die Deutsche Bahn bittet - mal wieder - um Geduld.

Marschbahn-Probleme: Schuld sind diesmal die Gleise NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 25.05.2018 15:00 Uhr Autor/in: Peer-Axel Kroeske Die Marschbahn nach Sylt hat es mal wieder erwischt: Seit Freitag häufen sich massive Verspätungen von bis zu einer Stunde und Ausfälle. Betroffen sind auch die Autozüge.







Pendler sind leidgeprüft

Pendler und auch Urlauber sind schon seit Langem von den Problemen mit der Marschbahn genervt. Verdreckte, nicht barrierefreie Waggons und verspätete oder ausgefallene Züge sind in manchen Wochen an der Tagesordnung. Weil die Züge der Marschbahn im Februar besonders unpünktlich waren, hatte das Verkehrsministerium eine Strafe in Höhe von 250.000 Euro gegen Betreiber DB Regio verhängt. Davon sollen nun die Pendler entschädigt werden.

Sonderentschädigung: 100.000 Euro ausbezahlt

Seit dem 16. April können Betroffene eine einmalige Sonderentschädigung in Höhe von 50 Euro bei der Deutschen Bahn beantragen. Pendler, die in der ersten Klasse fahren, erhalten sogar 75 Euro. Nach Mitteilung der Bahn, haben bereits rund 2.300 Menschen haben das Angebot auf eine finanzielle Entschädigung angenommen. Ausbezahlt wurden bis jetzt rund 100.000 Euro. Menschen die regelmäßig auf der Strecke unterwegs sind, können noch bis zum 10. Juni eine Entschädigung beantragen. Die Voraussetzung ist eine Monatskarte im Abonnement. Bei der Sonderentschädigung handelt es sich um eine freiwillige Leistung des Landes, Nah.SH und DB Regio.

