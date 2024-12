Stand: 23.12.2024 11:37 Uhr Geburtshilfe in Geesthacht bleibt erhalten

Die Geburtshilfe am Johanniter-Krankenhaus in Geesthacht im Kreis Herzogtum Lauenburg ist gesichert. Der Hebammen-Verband Schleswig-Holstein begrüßte die Entscheidung und erklärte, es sei wichtig, dass auch künftig Kinder in Geesthacht zur Welt kommen können. Das Krankenhaus wird von der IGP Medical aus Norderstedt übernommen, nachdem es Ende September ein Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung beantragt hatte. Eine Petition hatte sich für den Erhalt der Frauen- und Geburtsklinik eingesetzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.12.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg