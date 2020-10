Stand: 10.10.2020 12:32 Uhr Flughafen Lübeck: Erste Bilanz nach Wiedereröffnung

Inmitten der Corona-Krise hat der Flughafen Lübeck seinen Betrieb aufgenommen. Seit Mitte August bietet "Lübeck Air" dort Kurzstreckenflüge nach München und Stuttgart an. Doch wie gut wird dieses Angebot wahrgenommen? Der Flughafen zieht eine erste Zwischenbilanz.

Weitere Angebote geplant

Die Auslastung könnte besser sein, doch die Tendenz gehe nach oben, teilte der Flughafen mit. Das Niveau sei durch Corona ein anderes, als der Airport ursprünglich geplant habe, sagte Flughafen- und Airline-Chef Jürgen Friedel. "Die Auslastung der Flüge schwankt naturgemäß von Wochentag zu Wochentag, aber auch bei Ferienbeginn oder bei Feiertagen ist das immer etwas unterschiedlich. Insgesamt kann man sagen, sind die Wochenränder deutlich stärker ausgelastet. Da reichen wir auch schon an die 50 Prozent. In der Woche geht es auch schon mal runter so an die 20 Prozent", so Friedel.

Trotz der unsicheren Lage durch die Corona-Pandemie plant "Lübeck Air" bereits weitere Angebote - im Januar und Februar will die Fluggesellschaft Gäste in Ski-Gebiete bringen.

