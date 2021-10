Fliegerbombe in Kiel-Oppendorf gefunden - Entschärfung am Dienstag Stand: 08.10.2021 09:57 Uhr Am Donnerstag wurde in der Siedlung Oppendorf in der Gemeinde Kiel-Schönkirchen eine US-Fliegerbombe entdeckt. Die Entschärfung soll am Dienstagvormittag stattfinden. 2.000 Personen müssen ihre Häuser verlassen.

Die Bundesstraße 502 bleibt während der Entschärfung des Blindgängers durchgehend befahrbar. Der Bahnverkehr wird ab 9 Uhr ausgesetzt. Mitarbeitende des Kampfmittelräumdienstes stießen im Rahmen von Luftbildauswertungen auf die rund 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe, die auf einem Grundstück im Trenntrader Weg liegt. Die Anwohnerinnen und Anwohner müssen den gekennzeichneten Bereich bis 10 Uhr verlassen. Bereits ab 9 Uhr errichtet die Polizei Straßensperren, sodass niemand mehr in den Sperrbereich fahren kann.

Entschärfung kann mehrere Stunden dauern

Sobald sichergestellt ist, dass sich niemand mehr in dem Gebiet aufhält, beginnen die Expertinnen und Experten des Kampfmittelräumdienstes mit der Entschärfung der Bombe, die über einen Kopf- und Heckzünder verfügt. Nach jetziger Einschätzung des Kampfmittelräumdienstes werden keine Probleme bei der Entschärfung erwartet. Wie lange die Arbeiten dauern werden, kann aktuell noch nicht gesagt werden. Anwohnerinnen und Anwohner sollten sich jedoch auf eine mehrstündige Abwesenheit einstellen, teilte die Polizei mit.

Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule ist Ersatzunterkunft

Als Ersatzunterkunft steht am Dienstag ab 9 Uhr die Sporthalle der Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule im Masurenring 9 in Kiel bereit. Es besteht eine Mund-Nasen-Bedeckungspflicht.

Anwohner, die Hilfe beim Verlassen ihrer Wohnungen benötigen, werden gebeten, sich unter (0431) 59 05 555 beim Servicetelefon der Kieler Berufsfeuerwehr zu melden. Die Nummer ist Montag im Zeitraum 8 Uhr bis 16 Uhr sowie Dienstag ab 7 Uhr erreichbar.

Menschen, die sich aktuell in Quarantäne befinden, werden gebeten, sich am Montag mit Mitarbeitern am Servicetelefon in Verbindung zu setzen. Helfer der Stadt Kiel verteilen ab Freitagvormittag mehrsprachige Handzettel an alle betroffenen Haushalte.

