Stand: 04.05.2023 17:57 Uhr Flensburg: Großbrand mit bis zu 25 verletzten Menschen

In Flensburg gibt es einen Großbrand. In der Harrisleer Straße steht der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Flammen. Nach ersten Angaben der Polizei befinden sich noch Menschen im Gebäude. Bis zu 25 Personen sind demnach verletzt. Die Rettungsleitstelle Nord hat nach eigenen Angaben noch keinen gesicherten Überblick über die Lage. Die Berufsfeuerwehr sowie mehrere Freiwillige Wehren sind im Einsatz. Der Bereich ist großräumig abgesperrt.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

Weitere Informationen Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.05.2023 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg