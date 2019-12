Stand: 21.12.2019 10:48 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Feuer in Gasthaus auf Pellworm

Ein Feuer hat das Gasthaus Hooger Fähre auf Pellworm (Kreis Nordfriesland) zerstört. Der Notruf ging laut Feuerwehr am Samstagmorgen gegen 6 Uhr bei der Rettungsleiststelle ein. Drei Feuerwehrwagen rückten aus. Als sie ankamen, stand der mit Reet gedeckte Dachstuhl schon komplett in Flammen. Trotz der Löscharbeiten brannte der Dachstuhl laut einem Sprecher der Feuerwehr komplett aus und stürzte ein. Das Haus sei aktuell nicht bewirtschaftbar oder bewohnbar, sagte er.

Vierte Generation betreibt das Gasthaus

Zum Zeitpunkt des Feuers waren keine Menschen in dem Gebäude. Die Betreiber sind nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein aktuell in der Winterpause und wollten erst am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder öffnen. Wie es zu dem Brand kam, ist unklar. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei etwa 800.000 Euro. Das Gasthaus Hooger Fähre gibt es seit mehr als hundert Jahren. Es wird aktuell in der vierten Generation geführt.

